Бывшего лидера Каталонии освободили, но с условиями

Суд приказал освободить бывшего лидера Каталонии Карлоса Пучдемона.
Его задержали на Сардинии, сообщает BBC.
Он направлялся в город Альгеро, чтобы посетить международную выставку и встретиться с региональным главой Сардинии и ее омбудсменом.
Пучдемон должен оставаться на острове, пока рассматривается запрос Испании о его экстрадиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Произошли массовые столкновения после приговора лидерам Каталонии
Он подпадал под действие европейского ордера на арест, выданного Испанией.
Лидера каталонских сепаратистов Карлоса Пучдемона задержала в четверг, 23 сентября, итальянская полиция на Сардинии.
Испания обвинила бывшего главу Каталонии в подстрекательстве к мятежу, заявив, что он помог организовать референдум о независимости 2017 года, который испанский суд признал незаконным.
Комментарии