Бывшего лидера Каталонии освободили, но с условиями

Пучдемону запретили покидать Сардинию. Фото: Sky News

Суд приказал освободить бывшего лидера Каталонии Карлоса Пучдемона.

Его задержали на Сардинии, сообщает BBC.

Он направлялся в город Альгеро, чтобы посетить международную выставку и встретиться с региональным главой Сардинии и ее омбудсменом.

Пучдемон должен оставаться на острове, пока рассматривается запрос Испании о его экстрадиции.

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Он подпадал под действие европейского ордера на арест, выданного Испанией.

Лидера каталонских сепаратистов Карлоса Пучдемона задержала в четверг, 23 сентября, итальянская полиция на Сардинии. Испания обвинила бывшего главу Каталонии в подстрекательстве к мятежу, заявив, что он помог организовать референдум о независимости 2017 года, который испанский суд признал незаконным.