"Будут у вас другие президенты" - Лукашенко

Лукашенко заявил, что белорусам нужно набраться терпения. Фото: kaktutzhit

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко "успокоил" белорусов заявлением, что у страны еще будут другие президенты.

Об этом он заявил во время встречи с работниками предприятия "Молочный мир" 19 марта, пишет Белта.

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"Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем, как можем, не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения", - сказал он.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусам с новостью о запуске онлайн-голосования за переговоры с властями страны при участии международного посредника.