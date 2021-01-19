Британцы получили власть над Гонконгом

Рисунок Гонконга в 1860-х / Wikipedia

20 января 1841-го, 180 лет назад, в результате Первой опиумной войны, Китай потерял остров Гонконг в пользу британцев. Переход состоялся из-за подписания Чуенпской конвенции - соглашения, которое закрепило результаты первого англо-китайского конфликта.

В 1839-м Великобритания вторглась в Китай, чтобы подавить сопротивление вмешательству Лондона в экономические и политические дела Поднебесной. Одной из первых военных побед британцев стала оккупация Гонконге - малонаселенного острова у побережья юго-восточного Китая. В 1841-м Китай потерял остров на пользу британцев, а в 1842-м был подписан Нанкинский мирный договор, который официально положил конец Первой опиумной войне.

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Новая британская колония процветала как торговый центр, а также торговые ворота в южный Китай. В 1898-м Великобритания подписала с Китаем соглашение об аренде Гонконга еще на 99 лет.

В сентябре 1984-го, после многих лет переговоров, британцы и китайцы подписали формальное соглашение, которое одобряло возвращение острова китайцам в 1997-м в обмен на обещание Пекина сохранить капиталистическую и демократическую систему Гонконга.

1 июля 1997-го Гонконг был мирно передан Китаю во время церемонии, на которой были многочисленные китайские и британские чиновники. Главный исполнительный директор нового правительства Гонконга Тунг ли Хва сформулировал политику, основанную на концепции "одна страна, две системы", чем сохранил роль Гонконга как главного капиталистического центра в Азии.