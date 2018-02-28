Большая грудь принесла мужчине колоссальный успех

Фото: instagram.com/iam_adydelv

204-килограммовый мужчина Аркадио дел Валле стал популярной моделью благодаря своей груди.

Аркадио дел Валле 30 лет, он носит размер XXXXXXl, но ничуть этого не стесняется. На мужчину уже подписалось почти 8 тысяч человек в Инстаграме, которые считают, что он прекрасен.

Все началось в 2015 году, когда он начал делиться фотографиями своими откровенными фотографиями в раскованных нарядах. Тем самым он нарушил все нормы моды и вдохновил других "плюс-сайз" моделей делиться откровенными кадрами.

В 2016 году его заметил американский бренд уличной одежды VOLARE, который предложил ему фотосессию. Чуть позже он стал их лицом на Нью-Йорской недели моды.

Аркадио родом из Бостона (США). Он уже участвовал в 3 крупных показах с момента своего дебюта для брендов VOLARE и Brandon Kyle. Этот опыт полностью его изменил.

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Аналитики Instagram признали украинскую модель новой social-королевой. Украинка была признана моделью с активными фолловерами в сети. На аккаунт модели подписано лишь 40 тыс. пользователей, но она заняла первое место в списке енгейджмент рейт.