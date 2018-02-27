Аналитики Instagram признали украинскую модель новой social-королевой

Фото: Instagram

Аналитики Instagram признают украинскую модель Юлию Ратнер и 16-летнюю американскую модель Кайю Гербер самыми популярными "моделями будущего".

Такой выбор обусловлен результатами рейтинга моделей, которые имеют все шансы опередить текущих "Insta-королев" по ​​количеству лайков и фолловеров, пишет Independent.

Прогнозы были составлены на основе енгейджмент Рейт. Именно он измеряет качество контента.

В результате, что согласно рейтингу вовлеченности, будущими звездами Instagram могут стать Кайя Гербер, ее старший брат Пресли, а также украинская модель Юлия Ратнер.

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На аккаунт Гербер пока подписано 2.9 млн. пользователей. Так, дочь Кроуфорд обошла "ветеранов Instagram" по енгейджмент рейта. То есть когда Гербер публикует фото или видео, ее фоловеры реагируют мгновенно, лайкая и комментируя контент.

Однако украинка Юлия Ратнер опередила Гербер. Именно Ратнер была признана моделью с активными фолловерами в сети. На аккаунт модели подписано лишь 40 тыс. пользователей, но она заняла первое место в списке енгейджмент рейт.

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