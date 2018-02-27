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вторник, 27 февраля 2018 17:49

Аналитики Instagram признали украинскую модель новой social-королевой
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Украинская модель Юлия Ратнер
Фото: Instagram
Украинская модель Юлия Ратнер
Украинская модель Юлия Ратнер
Украинская модель Юлия Ратнер
Украинская модель Юлия Ратнер
Украинская модель Юлия Ратнер
Украинская модель Юлия Ратнер

Аналитики Instagram признают украинскую модель Юлию Ратнер и 16-летнюю американскую модель Кайю Гербер самыми популярными "моделями будущего".

Такой выбор обусловлен результатами рейтинга моделей, которые имеют все шансы опередить текущих "Insta-королев" по ​​количеству лайков и фолловеров, пишет Independent.

Прогнозы были составлены на основе енгейджмент Рейт. Именно он измеряет качество контента.

В результате, что согласно рейтингу вовлеченности, будущими звездами Instagram могут стать Кайя Гербер, ее старший брат Пресли, а также украинская модель Юлия Ратнер.

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На аккаунт Гербер пока подписано 2.9 млн. пользователей. Так, дочь Кроуфорд обошла "ветеранов Instagram" по енгейджмент рейта. То есть когда Гербер публикует фото или видео, ее фоловеры реагируют мгновенно, лайкая и комментируя контент.

Однако украинка Юлия Ратнер опередила Гербер. Именно Ратнер была признана моделью с активными фолловерами в сети. На аккаунт модели подписано лишь 40 тыс. пользователей, но она заняла первое место в списке енгейджмент рейт.

Елену Омович можно назвать украинской Ким Кардашьян. 23-летняя девушка ежедневно радует своих поклонников сексуальными фотографиями.

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27
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