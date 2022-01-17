Более 50 тыс. лет: ученые нашли древнейшую социальную сеть

Бусины из скорлупы страусовых яиц - один из старейших видов украшений. Фото: pixabay.com

В Африке обнаружили древнейшую в мире социальную сеть, которая процветала более 50 тыс. лет назад.

Сеть социальных связей основывалась на обмене и торговле бусами из скорлупы страусовых яиц, пишет The Guardian.

"Ученые из Германии исследовали более 1,5 тыс. таких бусин, найденных в 31 месте на юге и востоке Африки на расстоянии почти в 3 тыс. км. Тщательный анализ показал, что ожерельем, которое и в наше время продолжают носить охотники-собиратели в Африке, обменивались на огромных расстояниях, тем самым делясь символическими сообщениями и укрепляя союзы", - говорится в сообщении.

Сравнив внешний диаметр яичной скорлупы, диаметр отверстий внутри и толщину стенок, ученые выяснили, что люди в Восточной и Южной Африке издавна начали делать из страусовых скорлупок почти одинаковые ожерелья. В то же время группы и сообщества были разделены огромными расстояниями, что предполагает существование социальной сети, которая соединяла людей в отдаленных регионах.

"Это как идти по следам хлебных крошек. Бусинки - это подсказки, разбросанные во времени и пространстве, ожидающие, чтобы их заметили", - рассказала ведущая автор исследования Дженнифер Миллер из Института истории человечества им. Макса Планка в городе Йена.

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Бусины из скорлупы страусовых яиц - один из старейших видов украшений. Ученые считают, что люди начали носить ожерелье около 75 тыс. лет назад. Индустрия украшений зародилась в Африке. Обмен ожерельем является одной из древнейших культурных традиций человечества. Он включает выражение идентичности и отношений.

В то же время первая в мире социальная сеть не просуществовала долго. Около 33 тыс. лет назад характер ношения украшений резко изменился. Бусины исчезли из Южной Африки, но сохранились в Восточной. Ученые предполагают, что за этим стояли климатические изменения, которые через 17 тыс. лет положили конец старейшей социальной сети на планете.

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