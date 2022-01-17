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вторник, 18 января 2022 04:37

Более 50 тыс. лет: ученые нашли древнейшую социальную сеть

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Более 50 тыс. лет: ученые нашли древнейшую социальную сеть
Бусины из скорлупы страусовых яиц - один из старейших видов украшений. Фото: pixabay.com

В Африке обнаружили древнейшую в мире социальную сеть, которая процветала более 50 тыс. лет назад.

Сеть социальных связей основывалась на обмене и торговле бусами из скорлупы страусовых яиц, пишет The Guardian.

"Ученые из Германии исследовали более 1,5 тыс. таких бусин, найденных в 31 месте на юге и востоке Африки на расстоянии почти в 3 тыс. км. Тщательный анализ показал, что ожерельем, которое и в наше время продолжают носить охотники-собиратели в Африке, обменивались на огромных расстояниях, тем самым делясь символическими сообщениями и укрепляя союзы", - говорится в сообщении.

Сравнив внешний диаметр яичной скорлупы, диаметр отверстий внутри и толщину стенок, ученые выяснили, что люди в Восточной и Южной Африке издавна начали делать из страусовых скорлупок почти одинаковые ожерелья. В то же время группы и сообщества были разделены огромными расстояниями, что предполагает существование социальной сети, которая соединяла людей в отдаленных регионах.

"Это как идти по следам хлебных крошек. Бусинки - это подсказки, разбросанные во времени и пространстве, ожидающие, чтобы их заметили", - рассказала ведущая автор исследования Дженнифер Миллер из Института истории человечества им. Макса Планка в городе Йена.

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Бусины из скорлупы страусовых яиц - один из старейших видов украшений. Ученые считают, что люди начали носить ожерелье около 75 тыс. лет назад. Индустрия украшений зародилась в Африке. Обмен ожерельем является одной из древнейших культурных традиций человечества. Он включает выражение идентичности и отношений.

В то же время первая в мире социальная сеть не просуществовала долго. Около 33 тыс. лет назад характер ношения украшений резко изменился. Бусины исчезли из Южной Африки, но сохранились в Восточной. Ученые предполагают, что за этим стояли климатические изменения, которые через 17 тыс. лет положили конец старейшей социальной сети на планете.

Американская студентка индийского происхождения Видья Мадхаван разработала мобильное приложение для знакомств Schmooze, которое позволяет найти партнера с похожим чувством юмора. В отличие от Tinder или аналогичных платформ, пользователям предлагают оценивать не фото, а мемы. Для этого разработчица приложения из Стэнфордской бизнес-школы применила технологию машинного обучения.

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