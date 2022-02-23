Блинкен не будет встречаться с Лавровым

Блинкен отменил встречу с Лавровым. Фото: fakty.com.ua

Государственный секретарь США Тони Блинкен отменил запланированную встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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Он подчеркнул, что встреча была бы возможна при условии не вторжения России в Украину.

"Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно дала понять, что полностью отвергает дипломатию, нет смысла проводить эту встречу", – пояснил Блинкен.

Он отметил, что перед этим консультировался с союзниками, и все они согласились, что встречу проводить не стоит.

Лавров по-прежнему готов провести переговоры с Блинкеном после указа президента Владимира Путина направить войска в неподконтрольные украинским властям районы Донецкой и Луганской областей.

"Даже в самые трудные моменты... Мы говорим – мы готовы к переговорам", – заявила 22 февраля спикер МИД России Мария Захарова.

Лавров и Блинкен должны были встретиться 24 февраля в Женеве, чтобы обсудить кризис в Украине.

Ранее Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая планировалась на пятницу, не состоится. По его словам, российский министр, разговаривая с ним по телефону, не мог не знать о планах Москвы признать ДНР и ЛНР, однако ничего об этом не сказал. 21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций.