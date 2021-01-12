Благодаря Трампу Telegram стал одним из популярнейших приложений в США

Засновник Telegram Павло Дуров заявивши, що Apple та Google представляють набагато більшу проблему для свободи, ніж Twitter. Фото: pixabay.com

Из-за блокировки учетных записей Дональда Трампа в соцсетях, Telegram стал 2-м по количеству загрузок мобильным приложением в США.

Это произошло после того, как Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа, а Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную у его сторонников соцсеть Parler, пишет издание The Telegraph.

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С начала беспорядков 6 января американцы загружали Telegram примерно 545 тыс. раз. На трехкратный рост популярности Telegram также могло повлиять и изменение политики конфиденциальности популярного мессенджера WhatsApp. 8 января пользователям сообщили, что отныне WhatsApp будет передавать их персональные данные компании Facebook, так как является его частью.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить доступ к приложениям.

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6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, что подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в здание. В результате столкновений погибли 5 человек. Полиция задержала 52 участников беспорядков. Соцсеть Twitter 8 января навсегда заблокировала учетную запись Дональда Трампа.