Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса

Фото: The New York Times

Gazeta.ua подготовила обзор мировой прессы за 21-28 сентября - что в мировых СМИ пишут об Украине и событиях вокруг нее.

"Нервная поездка в Кабул: как Украина вела переговоры с талибами и спасла 96 афганцев", The New York Times, США

Перед отъездом в Афганистан элитная команда украинских военных собралась возле аэропорта и передала по кругу бутылку виски - ритуал, который должен успокоить нервы. Это было утро 16 сентября. Военные разведчики (бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. - Gazeta.ua) собирались сделать смелое погружение в неизвестность: вылететь в Кабул и эвакуировать почти 100 человек.

После падения Кабула в середине августа, они уже выполняли аналогичные спасательные операции, но это была первая с тех пор, как американские войска ушли из Афганистана, оставив "Талибану" полную власть.

Автор: The New York Times Талибы заняли аэропорт Кабула 3 сентября 2021 года

Перед посадкой в ​​самолет старший офицер сообщил командиру, генералу Кириллу Буданову, что "Талибан" гарантировал, что самолет сможет приземлиться в аэропорту Кабула, оставаться там без помех, пока эвакуированы сядут на борт, а затем улететь. Их заверили, что весь процесс займет всего несколько часов.

Возьмут 96 истощенных афганцев, в частности, группу студентов из университета, который спонсирует Ватикан, и трехлетнего мальчика, раненого в результате теракта

В итоге, будут семь дней, две поездки в Кабул и напряженные переговоры с талибами, прежде чем команда вернется в Киев. Они примут 96 истощенных афганцев, в частности, группу студентов из университета, которую спонсирует Ватикан, и трехлетнего мальчика, раненого в результате теракта в прошлом месяце у ворот кабульского аэропорта.

Посмотрите на Украину - маленькую, но закаленную в боях страну. Она много лет воюет с поддерживаемыми Россией сепаратистами. После падения Кабула украинские гигантские военные самолеты ИЛ были одними из первых, кто прибыл на помощь по эвакуации.

Автор: The New York Times Эвакуированные из Кабула прибывают в аэропорт Борисполь, 23 сентября 2021 года

"Несмотря на то, что американцы ушли из Афганистана, украинская миссия продолжается", - говорит Буданов. Он в свои 35 лет провел пятую часть жизни на войне, большую часть - в тылу врага как офицер военной разведки.

"Большинство стран Запада ничего не сделают, если будет опасно. Мы живем с войной семь лет, поэтому наше понимание опасности несколько иначе", - говорит он.

Операция 16 сентября столкнулась с проблемами с самого начала. Как только самолет сел в Кабуле, талибы заявили, что не допустят эвакуированных на борт без письменного обращения украинского правительства в "Исламский эмират Афганистан".

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"Это истолкуют как акт признания их власти, что мы категорически отказываемся делать", - говорит Буданов.

Самолет вернулся в Киев, прежде чем отправиться обратно в Кабул 19 сентября. Там ждал, пока команда на земле и официальные лица в Украине вели напряженные переговоры с меняющимся составом талибов, каждый из которых утверждал, что именно он является ответственным лицом.

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"Самая большая сложность заключалась в отсутствии иерархической власти. Каждый человек с любым значком уверен, что знает, что и как лучше. Решения каждой проблемы занимало очень много времени", - говорит украинский офицер, участвовавший в операции.

Даже незначительные расхождения угрожали сорвать всю миссию. Украинцы составили распечатанный список имен эвакуированных, в котором каждую семью выделили другим цветом. "Талибан" отказался принять его, неожиданно потребовав, чтобы распечатка была черно-белой.

Каждую семью выделили другим цветом. "Талибан" отказался принять список потребовал черно-белую распечатку. До меня дошло: для них цветной документ, как порнография

"Потом до меня дошло. Они запрещают музыку, искусство. Мы даем им цветной документ, и они спрашивают, что это за порнография? Распечатку снова отправили, уже в черно-белом варианте", - говорит старший офицер.

Украинская команда четыре дня и ночи провела в Кабуле на арендованном коммерческом авиалайнере. Случайные непонятные очереди автоматной стрельбы у самолета иногда трепали нервы.

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Афганцы почти неделю приходили каждый день в 6 утра, надеясь сесть на рейс, и ждали в аэропорту по 12 часов, прежде чем разочарованние убирались.

Один из эвакуированных, 36-летний мужчина, говорит, что талибы дважды звонили и угрожали ему. Он менял место пребывания каждые 24 ч в целях безопасности и боялся, что его узнают каждый раз, когда отправлялся в аэропорт в надежде сесть на украинском рейс.

Заявили, что самолет должен вылететь через 30 мин без эвакуированных, иначе его конфискуют

Украинские офицеры говорят, спасательная миссия почти сорвалась однажды вечером, когда сотрудники службы безопасности аэропорта заявили, что самолет должен вылететь через 30 мин без эвакуированных, иначе его конфискуют.

Украинские официальные лица не сообщили деталей, как вышли из тупика, но сослались на помощь Турции, Пакистана, Катара и Вали Монавара, посла в Украине предварительного афганского правительства, который остается на своем месте в Киеве.

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Наконец, самолет с афганцами сел в Киеве. Сотрудники "Красного креста" ждали в закрытом терминале с одеялами и чаем. некоторые эвакуированные были гражданами Украины, большинство - афганцы.

39-летний Назир был профессором искусств в Университете Герата. Он разрушил свою галерею вместо того, чтобы она попала в руки талибов, прежде чем убежать с женой и тремя детьми.

Украина эвакуировала более 700 человек

Около двух десятков человек с первоначального списка эвакуированных украинцев остались в Афганистане. Главным образом потому, что не имели документов, когда появились в аэропорту. В целом, Украина эвакуировала более 700 человек. В том числе журналистов с The Wall Street Journal, Stars and Stripes и USA Today.

"Мое случайное посещение столицы пандемических вечеринок", Роза Листер, The New York Times, США

Я путешествовала по делам с Кейптаун. Однако из-за пандемии список стран, принимающих из ЮАР, становился все короче. Украина была одним из немногих мест, куда могла попасть.

Представляла Киев жестким и серым, с улицами в форме сетки и домами, куда не пускают, даже когда звонишь. На горизонте должны были доминировать стандартные советские многоквартирные дома, и я не могла б сделать крутые фото.

Я пошла в оперу и рыдала, увидев впервые за 18 месяцев оркестр

Зато в первую ночь в Киеве я пошла в оперу и рыдала, увидев впервые за 18 месяцев оркестр. Шла средневековыми улочками, ведущих от центральной площади, мимо призрачные синие церкви и группы людей, которые вываливаются из ресторанов с букетами цветов в руках. Я упрекала себя за то, что не предусмотрела, каким прекрасным будет этот город.

Поздно вернулась к свою арендованную квартиры и принялась открывать второй замок, когда дверь напротив распахнулась под звук пробок от шампанского. Мой сосед француз спросил, не хочу ли я зайти выпить. Он указал на проход позади себя, где две украинские девушки и блестках падали со смеху, размахивая бутылкой с Prosecco. Одна из девушек протянула блестящую руку и повела меня по коридору в полную людей комнату. Кто-то протянул мне выпить, а потом парень из Монреаля смеялся над моими брюками, а другой, из Кельна, говорил, что с ними все в порядке, но еще есть время переодеть, прежде чем пойдем на вечеринку.

Автор: The New York Times Бар «Двери» на Подоле в Киеве

Через несколько часов я окажусь среди сотен незнакомцев, которые экстатично весело проводили время в лесу, на острове, посреди реки, посреди города.

На следующий день я проснулся, беспокоясь, что ничего такого же веселого не повторится. Но на моем телефоне было сообщение от соседа. Он спрашивал, хочу ли я пойти на другую вечеринку, тоже в лесу, а потом еще на одну, в бывшей фабрике, а потом еще на одну, в другой фабрике.

В полузаброшенных зданиях Киева много вечеринок, невыносимо жесткого техно, атмосферы гедонизма

В полузаброшенных зданиях Киева много вечеринок, невыносимо жесткого техно, атмосферы гедонизма, которую только усилила эпидемия, что продолжается.

Есть несколько способов объяснить то, что происходит в Киеве. Наиболее циничный: это дешево, есть доступные прямые рейсы из стран с суровыми правилами карантина, а также здесь можно договориться о границах того, что законно.

Люди в Киеве объясняли, что это реакция на карантин. Поэтому появились секретные каналы в Telegram и бары в пустых зданиях. Радостный сговор.

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На таких вечеринках можно услышать, что это что-то вроде акта сопротивления.

Я поняла, как сильно скучала по этим зрелищам, когда незнакомцы веселятся. Или как боялась, что жизнь из-за пандемии становиться все более одинокой, когда проводишь все больше времени за компьютером.

Менее чем через две недели после прилета домой я забронировала билет обратно в Киев. И начала рассказывать друзьям, что могу пожить там.

"Венгрия обвиняет Украину во вмешательстве во внутренние дела из-за подписания Будапештом газового контракта с Москвой", Reuters, Великобритания

Будапешт подписал 15-летний контракт с российским Газпромом о поставках газа в обход Украины. Киев может потерять миллионы долларов на транзите. Он заявил, что этот контракт- "исключительно политическое, экономически неразумное решение", которое вредит украинской-венгерским отношениям. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил, что Украина вмешивается в венгерские дела.

"Для Венгрии энергетическая безопасность - это вопрос суверенитета и экономики, а не политики. Нельзя обогреть дома политическими заявлениями", - сказал Сийярто.

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Россия ранее поставляла газ в Европу в основном через Украину. Диверсифицировала экспортные маршруты, построив подводные трубопроводы "Северный поток" в Германию и "Турецкий поток" - в Турцию. Хочет обойти политического противника, Украину, продавая газ напрямую в Европу.

По контракту с Венгрией, который вступает в силу 1 октября Газпром будет поставлять в страну 4,5 млрд кубов газа ежегодно по двум маршрутам. 3,5 млрд - через Сербию и 1 млрд - через Австрию. Это обеспечит около половины годового потребления газа Будапештом.

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В заявлении Киева говорится, что соглашение значительно повлияет на энергетическую безопасность Украины и Европы. Поэтому он попросил Брюссель оценить, соответствует ли контракт европейскому энергетическому законодательству. Еврокомиссия еще не ответила.

Рост базовых цен на газ в Европе по мере восстановления спроса после пандемии - политическая проблема. Европейские политики призвали расследовать действия Газпрома и обвинили его в сдерживании дополнительных поставок.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала о 30 годах упущенных возможностей для украинской экономики, как Путин обманул немецких политиков, заставив поверить в возможность продуктивного сотрудничества с Москвой, и ЛГБТ-марш в Киеве.





