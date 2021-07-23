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пятница, 23 июля 2021 11:48

Безос предлагает "космический" метод борьбы с проблемами экологии

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Безос предлагает &quot;космический&quot; метод борьбы с проблемами экологии
Вдохновить Безоса мог так называемый эффект обзора. Фото: Reuters

Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос предлагает перенести в космос всю загрязняющую окружающую среду промышленность.

Об этом самый богатый человек планеты заявил после возвращения с околоземной орбиты, передает NBC News. На достижение этой цели уйдут десятки лет, но начинать нужно уже сейчас.

"Когда смотришь на Землю, не видишь границ. Это единственная планета, одна на всех. Она такая хрупкая. Невозможно представить, насколько тонкий слой у атмосферы, если смотреть из космоса. Мы живем на ней, и она кажется большой. Кажется, что атмосфера огромна, и мы можем ею пренебрегать или плохо относиться к ней", - сказал он.

Вдохновить Безоса мог так называемый эффект обзора, о котором часто говорят космонавты. Это своеобразное ощущение уязвимости земного шара, когда смотришь на него из космоса.

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Компания Blue Origin впервые в своей истории вывела на космическую высоту капсулу с четырьмя астронавтами-туристами.

Самый богатый человек планеты Джефф Безос поделился впечатлениями от полета в космос. По словам миллиардера, суборбитальный полет на корабле New Shepard превзошел все его ожидания.

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