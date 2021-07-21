Джефф Безос подарит журналисту и шеф-повару по $100 млн. Фото: Reuters

Американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос планирует материально наградить корреспондента CNN Ван Джонса и шеф-повара Хосе Андреса.

Об этом рассказал издание CNN.

Джонс и Андрес получат по $100 млн и могут делать с ними все, что хотят, прокомментировал самый богатый человек мира Безос.

Миллиардер объявил неожиданную благотворительную инициативу под названием "Премия за мужество и вежливость". Она направлена ​​в честь тех, кто "продемонстрировал храбрость" и попытался объединить мир.

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"Нам нужны объединители, а не клеветники. Нам нужны люди, которые упорно спорят и жестко действуют в соответствии с тем, во что верят. Но они всегда это делают вежливо и никогда не нападают на людей. Мы живем в мире, где часто все не так просто. Но у нас есть образцы для подражания", - прокомментировал Безос.

Шеф-повар Андрес приложил усилия, чтобы прокормить нуждающихся во всем мире. Награда сама по себе не может прокормить мир, однако это начало новой главы, отметил он.

20 июля компания Blue Origin впервые в своей истории вывела на космическую высоту капсулу с четырьмя астронавтами-туристами. Среди них и владелец компании, самый богатый человек мира Джефф Безос. Старт состоялся в 8:12 утра по местному времени и продолжался не более 10 мин.