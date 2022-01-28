Беременная умерла, неделю носив мертвого ребенка из-за отказа в аборте

Семья беременной настаивает, что смерть женщины наступила из-за халатности врачей. Фото: pixabay.com

В Польше беременная двойней 37-летняя женщина обратилась в провинциальную больницу в городе Ченстохова с жалобами на боль.

Оказалось, что один из плодов умер, но врачи в течение недели не делали аборт, пишет TVP3. Операцию все же провели, но пациентка умерла. Родственники настаивают, что это из-за сепсиса, который развился за время промедления.

"Женщина по имени Агнешка обратилась за помощью к медикам еще 21 декабря прошлого года. Она была на первом триместре беременности и жаловалась на боль в животе и рвоту. Женщину госпитализировали, но в медучреждении ее состояние только ухудшилось. 23 декабря один из плодов умер, но аборт не сделали из-за запрета прерывания беременности по причине дефектов плода", - говорится в сообщении.

Медики ждали, пока прекратится жизнедеятельность второго плода, а Агнешка в течение следующей недели носила мертвого ребенка. Смерть второго плода наступила 29 декабря, но саму операцию провели лишь через два дня после этого.

"Все это время в ней оставались тела нерожденных сыновей. В то же время не забыли вовремя сообщить священнику, чтобы он пришел в палату и устроил похороны детей", - рассказали родные Ашнешки.

О сепсисе свидетельствуют результаты некоторых анализов, но медзаписей с таким диагнозом нигде нет. Медики заявляли, что пациентка "могла есть сырое мясо" и предполагали коровье бешенство. Больница осложнила связь с пациенткой и не позволила ознакомиться с документацией, ссылаясь на то, что Агнешка не писала разрешения на мужа или сестру.

23 января у женщины произошла остановка сердца, но ее удалось реанимировать. Через сутки Агнешку в тяжелом состоянии доставили в другую больницу, где 25 января она умерла.

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Семья беременной настаивает, что смерть женщины наступила из-за халатности врачей. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство о причинении серьезного вреда здоровью, а также непреднамеренной смерти.

Больница, куда впервые госпитализировали женщину, заявила, что медики "заняли выжидательную позицию, в связи с тем, что был шанс спасти второго ребенка". Там также настаивают, что родственники контактировали с пациенткой в пределах карантинных ограничений

В Польше состоялись акции протеста после огласки о смерти Агнешки.

В январе 2021 года вступил в силу почти полный запрет на аборты в Польше. Согласно решению Конституционного суда, прерывание беременности из-за патологии плода является незаконным. Аборт возможен только в случае изнасилования или инцеста или при опасности для жизни или здоровья матери. Жесткие ограничения абортов поддерживают руководство правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) и католическая церковь Польши. Почти полный запрет абортов вызвал массовые уличные протесты по всей стране. Каждый год в Польше делают до 2000 легальных абортов. Однако, по оценкам организаций защиты прав женщин, около 200 тысяч польских женщин ежегодно совершают незаконные аборты или едут делать эту операцию в другие страны. Правозащитники опасаются, что это количество и дальше будет расти из-за усиления законодательства.