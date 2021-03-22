Белорусское телевидение пробило дно пропаганды

На каналах в Беларуси крутят пропагандистские видео об оппозиционерах. Фото: bsblog

Сеть возмутила белорусская пропаганда против оппонентов на государственных каналах. В воскресенье, 21 марта, канал СТВ пустил в эфир видео с кадрами, на которых рядом с оппозиционерами разместили крыс.

Видео с экрана телевизора разместило издание Tut.by в Twitter.

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"Не верьте раскаянию крыс, их клятвы нам дорого стоят", - говорил ведущий телеканала.

На фоне пропагандистского видео играл шансон о крысах.

На СТВ показали оппонентов власти рядом с видео про крыс. А также пустили песню про крыс. pic.twitter.com/WeGajqanIK — TUT.BY (@tutby) March 21, 2021

В пятницу, 19 марта, в Беларуси начали блокировать сайт "Голос", который создала лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская для проведения голосования за переговоры с режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.