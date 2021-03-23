Белоруса посадили на 15 суток из-за флага Канады

В Минске мужчину задержали за канадский флаг. Фото: euroradio

Жители Минска Сергей и Алеся вывесили на окне своей квартиры флаг Канады и белорусский национальный герб "Погоня".

Из-за этого силовики арестовали мужчину на 15 суток якобы за неповиновение, пишет "Еврорадио".

В августе супруги вывесили бело-красно-белый флаг, но из-за преследования за национальную символику сняли его в декабре. Позже сменили на флаг Канады. Несмотря на это, им начал звонить участковый и следить "тихари" - силовики в штатском.

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"Участковый требовал объяснительную на тему, почему у нас висят на окне канадский флаг и "Погоня". Муж объяснил это тем, что в январе проходил молодежный чемпионат мира по хоккею, и он болеет за сборную Канады, так и вывесил канадский флаг. А "Погоня" - это для декорирования окна", - рассказала Алеся.

Несмотря на объяснения, мужчину увезли в участок и посадили на 15 суток.

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