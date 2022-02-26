Бельгия предоставит Украине военную помощь

 
Ексклюзивы
1/5
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 11655
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 41547
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 6894
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 3672
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 5247
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 711
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1017
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4626
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 819
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3726
Фото
Все фото
1
1
7
1
1
&quot;Будьте вы прокляты. Твари!!!&quot; - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
"Будьте вы прокляты. Твари!!!" - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
&quot;Уничтожьте экономику России&quot; - Кулеба эмоционально обратился к миру
"Уничтожьте экономику России" - Кулеба эмоционально обратился к миру
Эйфелеву башню &quot;одели&quot; во флаг Украины. Желто-голубые и здания Мюнхена - фото
Эйфелеву башню "одели" во флаг Украины. Желто-голубые и здания Мюнхена - фото
&quot;Пока не поздно&quot; - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру
"Пока не поздно" - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру
В России выходят на протесты против войны с Украиной - видео, фото
В России выходят на протесты против войны с Украиной - видео, фото
Видео
Все видео
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
Второй день российского вторжения. Украина борется за выживание – что пишет о нас мировая пресса
Второй день российского вторжения. Украина борется за выживание – что пишет о нас мировая пресса
Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны
Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 13716
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 6849
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 4257
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 837
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2772
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 1305
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
суббота, 26 февраля 2022 19:17

Спецтема: Напад Росії на Україну

Бельгия предоставит Украине военную помощь

  Комментировать
Бельгия предоставит Украине военную помощь
Германия позволила предоставить Украине оружие германского производства. Фото: pixabay

Бельгия поставит Украине 2000 пулеметов и 3800 тонн топлива для поддержки армии.

Таким образом, страна ответила за запрос Украины о топливе, написал премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

"Украина попросила у Бельгии топливо для снабжения своих войск. Наша страна приняла и предоставит 3800 тонн топлива. Бельгия также предоставит украинской армии 2 тыс. пулеметов", — написал премьер-министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Флот Путина объявил о "контртеррористической операции" в украинских водах

Кроме того, Брюссель направит 300 военнослужащих для размещения в составе сил быстрого реагирования НАТО на территории Румынии.

Он также добавил, что "дальнейший анализ заявок продолжается".

Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнерам поставлять оружие немецкого производства в Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бельгия предоставит Украине военную помощь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 81330
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам 4 Просмотров: 59056
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ Просмотров: 52033
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП 1 Просмотров: 47764
Поймали женщину, рисовавшую метки для оккупантов
Поймали женщину, рисовавшую метки для оккупантов Просмотров: 46696
Мир
Сдавшиеся Украине россияне получать приют на Западе - Минобороны Латвии
Сдавшиеся Украине россияне получать приют на Западе - Минобороны Латвии Просмотров: 3258
Германия разрешила поставлять оружие ее производства Украине
Германия разрешила поставлять оружие ее производства Украине 1 Просмотров: 3204
Украина отказалась от переговоров на путинских условиях — в Кремле угрожают наступлением
Украина отказалась от переговоров на путинских условиях — в Кремле угрожают наступлением Просмотров: 5535
Сайты Кремля, Роскомнадзора и другие не работают из-за кибератаков
Сайты Кремля, Роскомнадзора и другие не работают из-за кибератаков Просмотров: 1386
"Будьте вы прокляты. Твари!!!" - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
"Будьте вы прокляты. Твари!!!" - глава Госпогранслужбы написал письмо в Беларусь
1
 Просмотров: 2250
Больше всего комментируют
11
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
5
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
4
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
3
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
3
Лавров назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета"
Голосов: 2261
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть