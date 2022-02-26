Бельгия предоставит Украине военную помощь

Германия позволила предоставить Украине оружие германского производства. Фото: pixabay

Бельгия поставит Украине 2000 пулеметов и 3800 тонн топлива для поддержки армии.

Таким образом, страна ответила за запрос Украины о топливе, написал премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

"Украина попросила у Бельгии топливо для снабжения своих войск. Наша страна приняла и предоставит 3800 тонн топлива. Бельгия также предоставит украинской армии 2 тыс. пулеметов", — написал премьер-министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Флот Путина объявил о "контртеррористической операции" в украинских водах

Кроме того, Брюссель направит 300 военнослужащих для размещения в составе сил быстрого реагирования НАТО на территории Румынии.

Он также добавил, что "дальнейший анализ заявок продолжается".

Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнерам поставлять оружие немецкого производства в Украину.