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Спецтема: Напад Росії на Україну

Германия разрешила поставлять оружие ее производства Украине

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Германия разрешила поставлять оружие ее производства Украине
Олаф Шольц разрешил странам-партнерам поставлять оружие германского производства в Украину. Фото: "Слово и дело"

Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнерам поставлять оружие немецкого производства в Украину. Об этом сообщает телеграмма-канал Nexta. Информацию также публикует германское издание Der Tagesspiegel и заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнерам поставлять оружие немецкого производства в Украину", – сообщил Найем.

Федеральное правительство Германии одобрило поставки Украине 400 единиц противотанкового вооружения своего производства, находящихся в Нидерландах. Берлин впервые разрешил экспорт летального вооружения Киеву.

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Все страны Европейского Союза согласовали отключение России от SWIFT. Последней согласилась Германия. Решение еще не было принято, но техническая подготовка началась.

За двое суток войны, российские оккупационные войска потеряли 14 самолетов разных типов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 орудий, ЗРК БУК-М1, десятки беспилотных авиационных комплексов. Враг обстреливает жилые кварталы, больницы, учебные заведения. По данным Минобороны, количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек, более 200 интервентов попали в плен.

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