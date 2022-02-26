Флот Путина объявил о "контртеррористической операции" в украинских водах

С начала открытого вторжения в Украину Россия попала по меньшей мере в три гражданских судна в Черном море. Фото: скрин с видео

Флот агрессора сообщает о "контре террористической операции" в украинских водах.

ВМС страны-агрессора закрыли район в северо-западной части Черного моря, якобы для контртеррористической операции, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пребование кораблей и судов в данном районе будет расцениваться, как террористическая угроза", - говорится в сообщении, которое российские ВМС распространяют открытыми каналами безопасности судоходства. Следует отметить, что на северо-западе Черного моря украинский, а не русский берег.

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"Сегодня ночью вражеский дрон атаковал корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников". Впоследствии беспилотник был сбит на подлете в Черноморск, а корабль продолжил службу. Кроме этого, утром пограничники Измаильского отряда наблюдали активность врагов. около 1 км разведывали побережье Черного моря и реки Дунай", - говорится в сообщении пограничной службы.

С начала открытого вторжения в Украину Россия попала по меньшей мере в три гражданских судна в Черном море.

Оккупационные войска Российской Федерации продолжают наступательные действия на оборонные направления Украины. Основные усилия сосредоточены в Полесском, Северском, Слобожанском и Таврическом операционных районах.