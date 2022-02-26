Оккупанты продолжают наступательные действия: Минобороны назвало направления врага

Украинские защитники мужественно сопротивляются росскому врагу. Фото: операция Объединенных сил

Оккупационные войска Российской Федерации продолжают наступательные действия на оборонные направления Украины. Основные усилия сосредоточены в Полесском, Северском, Слобожанском и Таврическом операционных районах.

Такая информация по состоянию на 11:00 26 февраля, сообщило Министерство обороны Украины.

"Основной целью операции кафиров является окружение и блокирование Киева, "демилитаризация" и "денационализация" Украины, принуждение украинского руководства к изменению политического курса на российских условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения российских оккупантов теряют наступательный темп, ожидают введения в бой дополнительных подразделений. Вынуждены останавливаться для пополнения запасов.

"На Полесском направлении до семи батальонных тактических групп враг остановлен в районах Бородянки, Бучи, Вышгорода. Российские захватчики частично потеряли боеспособность и пытаются перегруппироваться", - добавили в Минобороны.

Российские кафиры предприняли попытку высадки воздушного десанта в районе Томиловки и на аэродроме Васильков - десант уничтожен.

В Северской области российские оккупанты силами до 14 БТГр продолжают наступление с целью блокирования Киева с северо-востока, но остановлены подразделениями Вооруженных сил Украины в районе городов Нежина, Большой Дороги, Обычева. Наступление оккупантов остановлено в районах Сум, Прилук и Киева.

"На этом направлении за время операции введено 17 БТГр. Резервов у оккупанта не осталось", - говорится в сообщении.

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На Слобожанщине до 12 батальонных тактических групп оккупантов из состава 1 танковой и 20 общевойсковой армий остановлен перед Ахтыркой и в районах Богодухова, Дергачев, Печенегов.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия и вынужден вводить вторые эшелоны в направлении – до трьох БТГр из состава 58 общей военной армии Южного военного округа.

"Ежедневно захватчики теряют десятки танков, сотни бронированных машин и тысячи российских солдат. Слобожанская группировка ВС Украины продолжает ведение оборонной операции. Остановила и удерживает преобладающие силы российских оккупантов", - отметило оборонное ведомство.

Группировка Воздушных сил ВСУ производит отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий.

"В течение суток авиацией Воздушных сил выполнено 34 самолетами вылета на огневое поражение скоплений живой силы и техники в районе железнодорожной станции Городня Черниговской области и автомобильного моста в районе населенного пункта Херсон. BAYRAKTAR – ТВ2 поразил целые южнее аэродрома Гостомель.

Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию, удерживает занятые позиции вдоль линии разграничения. Противник успеха нет ни на одном из направлений", - резюмировали в Минобороны.

Киев и ключевые города контролируются украинской армией. Украина выстояла и успешно отражает атаки врага. Бои продолжаются, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 26 февраля. Вывезти с территории Украины ликвидированных российских военных-оккупантов обратно в Россию. С такой просьбой обратилась вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук к Красному Кресту. Она также обратилась к россиянам: "Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, ваших мужчин было меньше. Иначе их будут тысячи. Еще раз прошу. Победа будет за нами. Слава Украине!".