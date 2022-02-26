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суббота, 26 февраля 2022 12:40

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Путин свирепствует" - назвали сумму, которую каждый день теряет Кремль в войне против Украины

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&quot;Путин свирепствует&quot; - назвали сумму, которую каждый день теряет Кремль в войне против Украины
Из-за нападения России на Украину агрессор ежедневно теряет по $20 млрд. Фото: Укринформ

Россия в результате войны против Украины ежедневно теряет около $20 млрд. Такую сумму в эфире телеканала "Рада" озвучил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Путин свирепствует, он не ожидал таких материальных потерь. Мои друзья в России - известные доктора наук. Получили такую ​​информацию. Он не ожидал, что война в Украине приведет к таким материальным потерям. Это 20 миллиардов долларов ежедневно. Даже с золотовалютными резервами в 600 миллиардов долларов - деньги очень быстро закончатся", – отметил Вениславский.

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Если все продолжится, то только через месяц войны РФ потратит все свои золотовалютные резервы. Речь идет не только о потерях из-за разбитой техники, военных расходов. Также – о масштабном санкционном ударе.

Президент РФ Владимир Путин около 4 часов 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

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