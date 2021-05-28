Беларусь может получить от ЕС €3 млрд, если демократически изменится

ЕС может предоставить Беларуси поддержку, если страна начнет демократические преобразования. Фото: pixabay.com

Европейский Союз подготовил комплексный план финансовой поддержки Беларуси, если страна начнет демократические преобразования.

"После того как Беларусь пойдет демократическим путем, ЕС будет оказывать стране немедленную и долгосрочную поддержку как приоритет. Поможет стабилизировать экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их более демократичными и способными принести пользу обществу. Эти изменения являются основой для успешных экономических реформ для повышения устойчивости экономики, потенциала роста и создания рабочих мест", - отмечают авторы проекту, пишет "Радыё Свабода".

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Комплексный план экономической поддержки предусматривает долгосрочный пакет инвестиций на сумму €3 млрд для Беларуси.

Плановая поддержка предусмотрена для активизации восстановления экономики за счет финансовых вливаний; поддержки структурных реформ и усиления конкурентоспособности; совершенствования экономического управления и развития частного сектора; совершенствование законодательной базы в соответствии с европейскими стандартами; поддержки развития человеческого капитала.

23 мая по указанию самопровозглашённого президента Беларуси 66-летнего Александра Лукашенко в Минске посадили самолет ирландской компании Ryanair. Летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился белорусский оппозиционер, бывший редактор Telegram-канала "Нехта" 26-летний Роман Протасевич и его девушка 23-летняя София Сапега. Оба были арестованы.