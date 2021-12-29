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четверг, 30 декабря 2021 03:14

Байден подписал закон о запрете импорта с китайского региона, где "идет геноцид"

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Байден подписал закон о запрете импорта с китайского региона, где &quot;идет геноцид&quot;
Президент США Джо Байден подписал закон о запрете покупки товаров из китайского региона Синьцзян / Reuters

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт из китайского региона Синьцзян из-за опасений по поводу принудительного труда там, заявил Белый дом.

Закон является частью борьбы США против геноцида Пекином уйгурского мусульманского меньшинства. Об этом сообщает CNN.

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Законопроект ранее принял Конгресс. Он запрещает импорт товаров из региона Синьцзян, где Пекин создал лагеря для уйгуров и других мусульманских меньшинств, и использует их принудительный труд. Запрещено импорт товаров, если не доказано, что не использовался принудительный труд.

Китай отрицает злоупотребления в Синьцзяне - крупном производителе хлопка и материалов для солнечных батарей.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что закон "игнорирует правду и злонамеренно клевещет на ситуацию с правами человека в Синьцзяне".

"Это серьезное нарушение международного права и норм международных отношений, а также грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Пекин решительно осуждает и отвергает клевету", - заявил представитель китайского посольства Лю Пэнъюй.

Министерство иностранных дел Китая выразило "сильное возмущение и решительную оппозицию" закону.

"Заявления о "принудительном труде" и "геноциде" в Синьцзяне - не что иное, как злобная ложь, раздутая антикитайскими силами. США прибегают к политическим манипуляциям и экономическому запугиванию под прикрытием, сдерживая развитие Китая", - говорится в заявлении.

Уйгурско-американский заместитель председателя Комиссии США по международной религиозной свободе Нюри Тюркель сказал, что эффективность законопроекта будет зависеть от готовности администрации Байдена обеспечить его исполнения, особенно когда компании будут добиваться отказа от него.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что закон подчеркивает "приверженность Штатов борьбе с принудительным трудом, в том числе в контексте продолжающегося геноцида в Синьцзяне".

По оценке Агентства таможенного и пограничного контроля США, в прошлом году из Китая импортировали хлопковой продукции на $9 млрд и томатной на $10 млрд.

Китайские шпионы использовали компанию Huawei для кибератаки на австралийскую сеть телекоммуникаций в 2012 году. Оперативники китайской разведки проникли в ряды технических сотрудников Huawei, которые обслуживали сеть австралийской телекоммуникационной компанию

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