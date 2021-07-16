Байден и Меркель не договорились относительно "Северного потока-2"

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в совместной пресс-конференции в Белом доме / REUTERS

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель, которая приехала с визитом в Америку, не смогли урегулировать спор по поводу российского газопровода "Северный поток-2", но заявили, что они согласны с тем, что Москве нельзя разрешать использовать энергию в качестве оружия для принуждения своих соседей.

Меркель заявила, что Россия может столкнуться с санкциями ЕС, если нарушит соглашение о продолжении поставок газа через Украину. Об этом пишет Reuters.

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Байден сказал, что оба лидера попросили свои команды подумать о практических мерах, которые они могли бы предпринять вместе, если действия России будут представлять угрозу соседям.

Вашингтон требует от Германии найти способы гарантировать, что Россия не сможет использовать трубопровод за $11 млрд, строительство которого завершено на 98%, для нанесения вреда Украине или другим союзникам в Восточной Европе.

В мае администрация Байдена пришла к выводу, что компания Nord Stream 2 AG, стоящая за строительством трубопровода допустила санкционированные действия. Но Байден отказался от санкций, чтобы дать время для разработки сделки с Берлином и восстановить отношений с Германией, которые были сильно испорчены во время правления бывшего президента Дональда Трампа.

Американские законодатели оказывают на президента сильное давление, чтобы он таки наложил санкции на компанию, которая строит газопровод.

Байден защищает свое решение отложить санкции аргументом, что трубопровод почти завершен. Но он сказал, что они с Меркель абсолютно едины в убеждении, что России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия для принуждения или угроз для соседей.

Меркель сообщила, что Германия и США имеют разные взгляды на этот проект. Но она настаивала на том, что Украина должна оставаться транзитной страной, и Берлин активно отреагирует, если Россия не будет уважать суверенные права Украины. На просьбу уточнить, Меркель сказала, что у ЕС есть ряд инструментов, которые он может использовать, включая санкции, если Россия прекратит поставки газа через Украину.

Байден сказал, что оба лидера согласились продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. В совместном заявлении Байдена и Меркель речь идет о инвестициях, направленных на поддержку преобразования энергетики, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины.