США и Германия договорились защищать Украину от российской агрессии

 
Ексклюзивы
1/5
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 612
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 297
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 477
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 468
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 594
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1539
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 522
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 585
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 981
Фото
Все фото
10
8
5
6
7
Четверг в фото: Америка в огне, Германия утопает, в Турции отмечают день демократии
Четверг в фото: Америка в огне, Германия утопает, в Турции отмечают день демократии
Мощные ливни затопили города: 42 человека погибли, более 70 пропали без вести
Мощные ливни затопили города: 42 человека погибли, более 70 пропали без вести
Аномальный ливень затопил улицы: есть пропавшие без вести
Аномальный ливень затопил улицы: есть пропавшие без вести
Франция поднялась на протесты против обязательной вакцинации
Франция поднялась на протесты против обязательной вакцинации
Среда в фотографиях: взятие Бастилии, затопленые машины и красная дорожка Каннского кинофестиваля
Среда в фотографиях: взятие Бастилии, затопленые машины и красная дорожка Каннского кинофестиваля
Видео
Все видео
В сети появились записи звонков в 911 жертв обрушения дома в Майами: жуткое видео
В сети появились записи звонков в 911 жертв обрушения дома в Майами: жуткое видео
Российские спецслужбы тянут Грузию в "русский мир". В стране начались протесты
Российские спецслужбы тянут Грузию в "русский мир". В стране начались протесты
Посреди дороги взорвался бензовоз: перевозил 53 тыс. л горючего
Посреди дороги взорвался бензовоз: перевозил 53 тыс. л горючего
Более 50% взрослого населения ЕС вакцинировали от коронавируса
Более 50% взрослого населения ЕС вакцинировали от коронавируса
Маршрутка врезалась в БТР Росгвардии: среди жертв есть дети
Маршрутка врезалась в БТР Росгвардии: среди жертв есть дети
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 405
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1539
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 522
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 585
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2021
Просмотров: 351
Друге дно
У Греції втопилася суддя зі Сміли. Вона була родом із Донецька, жила в Києві, судила на Черкащині. Мала три квартири й два автомобілі. Нічого ...
пятница, 16 июля 2021 05:21

США и Германия договорились защищать Украину от российской агрессии

  Комментировать
США и Германия договорились защищать Украину от российской агрессии
Меркель и Байден готовы защищать Украину. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, так же как и поддержка важности реформ и трансатлантических надежд", - Байден заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Стороны также выразили единство в защите "наших союзников с восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин помогал Трампу на выборах в 2016 году. СМИ опубликовали кремлевский "план вмешательства в демократию США"

Президент США Джо Байден принимал в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель. Главными темами переговоров Меркель и Байдена стали пандемия коронавируса и политика в отношении Китая. Обсудили Украины и "Северный поток-2".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США и Германия договорились защищать Украину от российской агрессии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
26
 Просмотров: 15012
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 8775
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату Просмотров: 8082
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 Просмотров: 6768
Лучше поздно, чем никогда: кто из звездных мужчин стал отцом после 50 лет
Лучше поздно, чем никогда: кто из звездных мужчин стал отцом после 50 лет
4
 Просмотров: 4923
Мир
Российских военных заставят учить статью Путина об Украине
Российских военных заставят учить статью Путина об Украине Просмотров: 18
Путин помогал Трампу на выборах в 2016 году. СМИ опубликовали кремлевский "план вмешательства в демократию США"
Путин помогал Трампу на выборах в 2016 году. СМИ опубликовали кремлевский "план вмешательства в демократию США" Просмотров: 108
Началась встреча между Байденом и Меркель
Началась встреча между Байденом и Меркель Просмотров: 144
Четверг в фото: Америка в огне, Германия утопает, в Турции отмечают день демократии
Четверг в фото: Америка в огне, Германия утопает, в Турции отмечают день демократии
10
 Просмотров: 1224
Ученые научились "слышать" немых с помощью импланта в мозге
Ученые научились "слышать" немых с помощью импланта в мозге Просмотров: 72
Больше всего комментируют
96
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
8
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
3
Футболисты сборной Украины позировали на фото с "крымнашистом" Бастой
2
Под Верховной Радой произошло столкновение ветеранов-силовиков с полицией: фото и видео
1
Боевики на Донбассе стягивают танки и гаубицы - ОБСЕ
Голосов: 740
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть