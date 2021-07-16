США и Германия договорились защищать Украину от российской агрессии

Меркель и Байден готовы защищать Украину. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, так же как и поддержка важности реформ и трансатлантических надежд", - Байден заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Стороны также выразили единство в защите "наших союзников с восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России".

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Президент США Джо Байден принимал в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель. Главными темами переговоров Меркель и Байдена стали пандемия коронавируса и политика в отношении Китая. Обсудили Украины и "Северный поток-2".