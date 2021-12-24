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воскресенье, 26 декабря 2021 04:37

Археологи составили старейшее в мире генеалогическое дерево
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В Великобритании с помощью ДНК-анализа создали старейшее генеалогическое дерево в истории.

Ученые составили его от человеческих костей, похороненных в древней гробнице 5,7 тыс. лет назад, пишет The Guardian.

"В исследовании принимали участие археологи и генетики из разных организаций во всем мире, включая Университет Ньюкасла в Англии, Университет Страны Басков в Испании, Венский университет в Австрии и Гарвардский университет в США. Работа поможет исследователям понять семейную динамику среди людей каменного века и узнать больше об их культуре", - говорится в публикации.

Группа исследователей изучила кости и зубы 35 человек в одной из крупнейших неолитических гробниц, которые хорошо сохранились. Она расположена недалеко от деревни Хэзлтон в Котсуолдсе на востоке Англии. Оказалось, что 27 из 35 человек были биологическими родственниками из пяти непрерывных поколений одной большой семьи. Большинство из них родилось от четырех женщин и одного и того же мужчины.

Право быть там похороненным основывалось на происхождении от одного мужчины. В то же время людей хоронили в разных частях гробницы по принципу происхождения от матриарха. Гробница эпохи неолита, или "пирамида", в Хезлтон-Норт в Глостершире, имеет две L-образные камеры, одна обращена на север, а другая на юг.

Фото: Courtesy of Corinium Museum

Группа людей, о которой идет речь была одним из первых сообществ британских пастухов. Они употребляли в основном молочные продукты, придерживались богатой белком диеты и производили горшки для хранения и приготовления пищи.

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Суеверным тайские родители-буддисты женили своих 5-летних близнецов, потому что их семья считает, что те были любовниками в прошлой жизни. Мальчик и его сестра поженились в своем доме в Накхонситхаммарат 4 марта. Их религиозные родители следуют буддийскому учению, что близнецы рождаются вместе через любовные связи в прошлой жизни.

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