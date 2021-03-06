Религиозные родители женили своих 5-летних детей-близнецов

Брак 5-летних детей не имеет юридической силы, только церемониальную / ViralPress

Суеверным тайские родители-буддисты женили своих 5-летних близнецов, потому что их семья считает, что те были любовниками в прошлой жизни.

Мальчик и его сестра поженились в своем доме в Накхонситхаммарат 4 марта. Их религиозные родители следуют буддийскому учению, что близнецы рождаются вместе через любовные связи в прошлой жизни. Об этом пишет Daily Star.

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Родители считают, что пара разделяет карму, потому что когда-то были любовниками, чьи отношения закончились до того, как поженились. 31-летний отец и 30-летняя мать детей настаивали, что, если близнецы не выйдут замуж при первой же возможности, их в течение жизни будут преследовать неудачи из-за предыдущего романа.

Друзья и семья присутствовали на свадебной церемонии, на которой буддийский монах воспевал благословение во время свадьбы. Затем состоялись традиционные тайские празднования с музыкой и танцами. Несмотря на экстравагантность свадьбы, брак не имеет юридической силы и был оформлен только в церемониальных целях.

В Таиланде - второе по величине буддийское населения в мире. Религия, как и ранее, имеет значительное влияние на культуру и общественные отношения. Буддизм учит последователей не бояться смерти, потому что те, кто делал добро в течение жизни, возродятся в новой жизни.