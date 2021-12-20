Amnesty International описала издевательства силовиков Лукашенко над мигрантами

Польский пограничник на границе с Беларусью / Reuters

Правозащитники из "Международной амнистии" обвинили белорусских пограничников в жестоком поведении с мигрантами и вымогательстве.

Об этом говорится в докладе "Мое тело посинело от побоев" из историями 75 беженцев, которых в период с июля по ноябрь 2021 года заманили в Беларусь, говорится на сайте Amnesty International.

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Мигрантам обещали, что смогут беспрепятственно пересечь границу ЕС. Среди опрошенных семьи с детьми. Большинство из них – граждане Ирака.

Мигранты утверждают, что белорусские пограничники дубинками и прикладами автоматов избивали людей, угрожали натравить на них сторожевых собак и заставляли перейти на польскую территорию, в частности через холодную реку с быстрым течением.

В то же время, разъединяли семьи. Об этом, в частности, упоминает сириец, привезенный из Минска на границу с Евросоюзом на военном грузовике в составе группы из 80 человек.

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В целом авторы отчета утверждают, что белорусские пограничники пользовались беспомощным положением мигрантов, избивали их и часто забирали деньги и мобильные телефоны. Многие оказались в малонаселенных районах на границе с Польшей. Несколько человек рассказали, что смогли покинуть эту зону, только когда дали взятку белорусским пограничникам.

Правозащитники также обвиняют польских пограничников в применении насилия к мигрантам. Те силой выдворяли людей, которые добрались до территории ЕС.

Миграционный кризис на белорусской границе со странами ЕС начался летом и обострился в начале ноября. Особенно неспокойно было на белорусско-польской границе. К декабрю количество мигрантов там уменьшилось, а стихийные лагеря исчезли. Белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре поблизости. Около тысячи приехавших покинули Беларусь, вылетев в Ирак. Страны ЕС обвиняют режим Александра Лукашенко в создании миграционного кризиса на границе. 2 декабря Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Белоруссии. Под ограничения попали 17 физических лиц и 11 организаций, в том числе авиакомпания "Белавиа" и "Белоруснефть". Аналогичные шаги предприняло министерство финансов США. В течение суток 18 декабря польская граница со стороны Беларуси пыталась нелегально перейти 76 мигрантов.