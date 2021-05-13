Американский трубопровод Colonial Pipeline не будет платить хакерам и восстанавливает работу

Трубопровод Соединенных Штатов Colonial Pipeline начал восстанавливать работу после кибератаки, этот процесс может занять несколько дней.
В компании заявили, что не планируют платить выкуп, который требуют хакеры, сообщает Reuters.
Colonial тесно сотрудничает с правоохранительными органами, Министерством энергетики и американской фирмой по кибербезопасности для снижения вреда и восстановление операционной системы.
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В Соединенных Штатах 9 мая кибератаки потерпел один из крупнейших трубопроводов Colonial Pipeline, которым транспортируют топливо. Это спровоцировало остановку работы трубопровода, которая длится уже шестой день, и привела к дефициту бензина на юго-востоке США.
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