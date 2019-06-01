Американцы выдвинули жесткие санкции участникам "Северного потока-2"

Северный поток-2 попал под экономические санкции США. Фото: epravda.com.ua

В конгрессе США спланировали санкции в отношении участников "Северного потока-2".

Документ разработан сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин. Согласно тексту, прежде всего ограничения коснутся внешних компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб в Балтийском море на глубине от 100 футов.

Также предлагают вводить ограничения против физических и юридических лиц, которые сознательно предоставляют гарантийные или страховые услуги этим судам. Президент США может вводить более пяти видов санкций, среди которых отказ кредитования или страхования, в выдаче лицензии или разрешения на экспорт товаров и технологий из США, запрет американским банкам выдавать займы или кредиты в течении года, запрет на работу с госдолгом США и проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделок с собственностью, запрет инвестирования капитала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель: Еврокомиссия не может заблокировать строительство "Северного потока-2"

США имеет право не заключать контракты на закупку товаров или услуг иностранного лица. Директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в таких компаниях может быть отказано в выдаче визы или запрет на въезд в Штаты.

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" планируется завершить во второй половине 2020-го. Уложиться в эти сроки удастся, если Дания даст разрешение на строительство на юго-восток от Борнхольма.