Американцы выдвинули жесткие санкции участникам "Северного потока-2"

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 4338
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 558
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3664
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2718
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2313
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2295
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3042
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1350
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7281
Фото
Все фото
7
14
6
8
4
Приезжим быстро найти жилье можно только по рекомендациям, - украинка рассказала о жизни в Норвегии
Приезжим быстро найти жилье можно только по рекомендациям, - украинка рассказала о жизни в Норвегии
Побоялся сходить с яхты - как проходил визит английского короля в Россию
Побоялся сходить с яхты - как проходил визит английского короля в Россию
Страшно приближаться: показали дом Стивена Кинга
Страшно приближаться: показали дом Стивена Кинга
Австралию засыпало снегом
Австралию засыпало снегом
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Видео
Все видео
Открыли фантастический парк "Звездных войн"
Открыли фантастический парк "Звездных войн"
На Рейне перевернулась лодка с туристами: есть погибшие
На Рейне перевернулась лодка с туристами: есть погибшие
Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие
Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие
Показали первое в мире летающее такси
Показали первое в мире летающее такси
Спортсмен погиб, уронив на себя 180-килограммовую штангу
Спортсмен погиб, уронив на себя 180-килограммовую штангу
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 207
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 585
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3042
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29692
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2286
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
01 июня 2019
Просмотров: 117
З головою і без
25 травня міський голова Києва Віталій Кличко відкрив велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий". Через день скляна ...
суббота, 01 июня 2019 12:00

Американцы выдвинули жесткие санкции участникам "Северного потока-2"

  Комментировать
Американцы выдвинули жесткие санкции участникам &quot;Северного потока-2&quot;
Северный поток-2 попал под экономические санкции США. Фото: epravda.com.ua

В конгрессе США спланировали санкции в отношении участников "Северного потока-2".

Документ разработан сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин. Согласно тексту, прежде всего ограничения коснутся внешних компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб в Балтийском море на глубине от 100 футов.

Также предлагают вводить ограничения против физических и юридических лиц, которые сознательно предоставляют гарантийные или страховые услуги этим судам. Президент США может вводить более пяти видов санкций, среди которых отказ кредитования или страхования, в выдаче лицензии или разрешения на экспорт товаров и технологий из США, запрет американским банкам выдавать займы или кредиты в течении года, запрет на работу с госдолгом США и проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделок с собственностью, запрет инвестирования капитала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель: Еврокомиссия не может заблокировать строительство "Северного потока-2"

США имеет право не заключать контракты на закупку товаров или услуг иностранного лица. Директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в таких компаниях может быть отказано в выдаче визы или запрет на въезд в Штаты.

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" планируется завершить во второй половине 2020-го. Уложиться в эти сроки удастся, если Дания даст разрешение на строительство на юго-восток от Борнхольма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Американцы выдвинули жесткие санкции участникам "Северного потока-2"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 13047
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 12708
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща 2 Просмотров: 8742
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
15
 Просмотров: 8145
Смертельное ДТП на трассе: много погибших
Смертельное ДТП на трассе: много погибших Просмотров: 8055
Мир
Зеленского пригласили в Вашингтон
Зеленского пригласили в Вашингтон Просмотров: 315
Россия ограничила поставки нефти в Украину
Россия ограничила поставки нефти в Украину Просмотров: 405
Приезжим быстро найти жилье можно только по рекомендациям, - украинка рассказала о жизни в Норвегии
Приезжим быстро найти жилье можно только по рекомендациям, - украинка рассказала о жизни в Норвегии
7
 1 Просмотров: 1242
Ливни вызвали наводнения в Болгарии
Ливни вызвали наводнения в Болгарии Просмотров: 468
Самые большие часы мира остановили
Самые большие часы мира остановили
 2 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
11
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
7
Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий
6
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
6
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
3
Рада не отправила Гройсмана в отставку
Голосов: 1376
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua