Американцы уйдут из Ирака к концу года - Байден

США завершат боевую миссию в Ираке до конца года. Фото: Reuters

Соединенные Штаты прекратят выполнять боевую миссию в Ираке до конца 2021 года.

"До конца года мы уже не будем выполнять боевую миссию", - сообщил президент США Джо Байден перед встречей с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадиме в Белом доме.

В то же время США продолжат двустороннее взаимодействие в борьбе с ячейками ИГИЛ путем помощи и обучения иракских сил безопасности.

"Роль американского контингента в Ираке будет заключаться в том, чтобы не просто быть доступными, но и продолжать обучать, помогать, сотрудничать и иметь дело с (ячейками) ИГИЛ - как только они появятся", пояснил Байден.

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Администрация президента США Джо Байдена намерена прекратить длительные войны, в частности в Афганистане. Там американские военные вместе с союзниками пока сохраняют свое присутствие.