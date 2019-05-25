Адвокат Трампа продолжает собирать доказательства против украинских чиновников

Джулиани планировал посетить Украину и встретиться с Зеленским. Фото: gdb.rferl.org

Юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встретился с бывшим дипломатом Украины в США Андреем Телиженком.

Джулиани продолжает активно собирать информацию, которая могла бы повредить Демократической партии США - пишет The Washington Post.

"Он был в Вашингтоне и подъехал в Нью-Йорк и мы провели с ним почти всю вторую половину дня", - заявил Джулиани прессе о встрече с Телиженком.

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Ранее Телиженко заявлял, что Посольство Украины в США сотрудничало с американской Демократической партией над сбором информации, которая могла бы повредить голове предвиборного штаба Трампа Полу Манафорту. Доказательства этих заявлений не было получено.

Телиженко также заявлял, что во время его службы в Посольстве Украины в США с декабря 2015 году до июня 2016 года видел, как Посольство оказывало предпочтение Хиллари Клинтон над Дональдом Трампом. Он заявляет, что посол Валерий Чалый давал указание не общаться с кампанией Трампа. Также Телиженко говорил, что определенное лицо координировало с Посольством США от имени Демократической партии, чтобы получить компромат на Манафорта. Сотрудники Посольства, представители Украинского правительства это отрицают.

Джулиани планировал посетить Украину и встретиться с Зеленским, чтобы обсудить обвинения, но отменил поездку после шквала критики в США.

Адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани посоветовал выдвинуть обвинения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, который угрожал двум клиентам Джулиани.