Советник Трампа призвал судиться с Коломойским

Адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани посоветовал выдвинуть обвинения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, который угрожал двум клиентам Джулиани.
"Небезызвестный олигарх вернулся из длительного изгнания и немедленно озвучил угрозы двум американцам, Льву Парнасу и Игорю Фруману. Они мои клиенты, и я посоветовал им выдвинуть обвинения", - написал Джулиани в Twitter.
Джулиани напомнил, что Коломойский под следствием ФБР и добавил, что американские аналитики описывают Коломойского, как "супер опасного".
Он добавил, что Коломойского надо привлечь к ответственности за угрозы.
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Коломойский раскритиковал и обещал вывести "на свет Божий" двух американских граждан - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые, по словам Коломойского, "собирают с людей деньги, рассказывая, что они близки с господином Джулиани".
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