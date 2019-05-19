Советник Трампа призвал судиться с Коломойским

Джулиани призвал судиться с Коломойским. Фото: РБК

Адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани посоветовал выдвинуть обвинения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, который угрожал двум клиентам Джулиани.

"Небезызвестный олигарх вернулся из длительного изгнания и немедленно озвучил угрозы двум американцам, Льву Парнасу и Игорю Фруману. Они мои клиенты, и я посоветовал им выдвинуть обвинения", - написал Джулиани в Twitter.

Джулиани напомнил, что Коломойский под следствием ФБР и добавил, что американские аналитики описывают Коломойского, как "супер опасного".

Он добавил, что Коломойского надо привлечь к ответственности за угрозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Присутствие Джулиани в Киеве поставило бы Зеленского в неудобное положение - експерт

Коломойский раскритиковал и обещал вывести "на свет Божий" двух американских граждан - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые, по словам Коломойского, "собирают с людей деньги, рассказывая, что они близки с господином Джулиани".