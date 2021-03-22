96-летний ветеран получил аттестат о среднем образовании через 77 лет после того, как бросил школу

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 45
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 180
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 729
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1017
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
11 Просмотров: 2349
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1071
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 558
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1161
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 783
Фото
Все фото
10
3
6
6
3
Макияж, который возвращает молодость. Фото перевоплощений пожилых женщин
Макияж, который возвращает молодость. Фото перевоплощений пожилых женщин
Смертельный рейс украинского автобуса: куда ехали пассажиры
Смертельный рейс украинского автобуса: куда ехали пассажиры
Серфингистку убила молния во время тренировки к Олимпиаде
Серфингистку убила молния во время тренировки к Олимпиаде
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
ДТП с украинским автобусом в Польше: в полиции рассказали подробности
ДТП с украинским автобусом в Польше: в полиции рассказали подробности
Видео
Все видео
Молния попала в четырех мужчин
Молния попала в четырех мужчин
Одновременно клип посмотрели 3 млн человек - объявили новый рекорд Гиннеса
Одновременно клип посмотрели 3 млн человек - объявили новый рекорд Гиннеса
Медведь гонялся за людьми и попал под автобус
Медведь гонялся за людьми и попал под автобус
Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы
Самолет упал на авто и вспыхнул: видео смертельной авиакатастрофы
Свадебную процессию с вертолета посеяли деньгами
Свадебную процессию с вертолета посеяли деньгами
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1071
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 468
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 810
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 234
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1161
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 657
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
понедельник, 22 марта 2021 17:44

96-летний ветеран получил аттестат о среднем образовании через 77 лет после того, как бросил школу

  Комментировать
96-летний ветеран получил аттестат о среднем образовании через 77 лет после того, как бросил школу
Рэймонд Шефер получил диплом о среднем образовании через 77 лет после того, как бросил школу. Фото: thejasonarndt

Американец 96-летний Реймонд Шефер получил аттестат о среднем образовании через 77 лет после того, как бросил школу.

Он ушел из учебного заведения, чтобы помочь семье, а потом началась Вторая мировая война, и Шефер стал солдатом, пишет Insider.

После войны мужчина не вернулся к учебе и в течение 40 лет работал на производстве оборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские ветераны едут на Warrior Games в США - объявили регистрацию

По словам его подруги Синтии Беннет, Шефер хотел получить образование, но "называл себя тупым".

"Он не был таким. Он бросил школу, чтобы содержать семью. Я хотела увидеть, как он держит аттестат, чтобы он почувствовал - его жизнь была полностью успешна", - прокомментировала женщина.

Синтия и другие друзья мужчины нашли школу в штате Висконсин, которая согласилась выдать аттестат ветерану. Шеферу устроили настоящий сюрприз с оркестром, празднично украшенным помещением и близкими людьми.

Ветерану подарили мантию выпускника школы, вручили почетный аттестат и медаль.

В Киеве группа из 5 человек пыталась ограбить ветерана и сразу поплатилась за это. Мужчина самостоятельно задержал злоумышленников немедленно после кражи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «96-летний ветеран получил аттестат о среднем образовании через 77 лет после того, как бросил школу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
марта

Произошел самый крупный теракт в истории страны

Самое читаемое
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 26694
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды Просмотров: 20324
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 9442
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 9288
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
7
 Просмотров: 8298
Мир
Макияж, который возвращает молодость. Фото перевоплощений пожилых женщин
Макияж, который возвращает молодость. Фото перевоплощений пожилых женщин
10
 Просмотров: 936
Родители забили сына-первоклассника до смерти за плохое чтение
Родители забили сына-первоклассника до смерти за плохое чтение Просмотров: 864
Мужчина заказал смартфон, но получил неожиданную посылку
Мужчина заказал смартфон, но получил неожиданную посылку Просмотров: 765
Разведка США рассекретит материалы об НЛО
Разведка США рассекретит материалы об НЛО Просмотров: 621
Смертельный рейс украинского автобуса: куда ехали пассажиры
Смертельный рейс украинского автобуса: куда ехали пассажиры
3
 Просмотров: 873
Больше всего комментируют
13
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
11
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
Голосов: 7
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть