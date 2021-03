96-летний ветеран получил аттестат о среднем образовании через 77 лет после того, как бросил школу

Американец 96-летний Реймонд Шефер получил аттестат о среднем образовании через 77 лет после того, как бросил школу.

Он ушел из учебного заведения, чтобы помочь семье, а потом началась Вторая мировая война, и Шефер стал солдатом, пишет Insider.

После войны мужчина не вернулся к учебе и в течение 40 лет работал на производстве оборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские ветераны едут на Warrior Games в США - объявили регистрацию

По словам его подруги Синтии Беннет, Шефер хотел получить образование, но "называл себя тупым".

"Он не был таким. Он бросил школу, чтобы содержать семью. Я хотела увидеть, как он держит аттестат, чтобы он почувствовал - его жизнь была полностью успешна", - прокомментировала женщина.

Синтия и другие друзья мужчины нашли школу в штате Висконсин, которая согласилась выдать аттестат ветерану. Шеферу устроили настоящий сюрприз с оркестром, празднично украшенным помещением и близкими людьми.

Ветерану подарили мантию выпускника школы, вручили почетный аттестат и медаль.

Raymond Schaefer, 96, decided to serve the United States during World War II instead of graduating high school.

But today, @WaterfordUnion, Wolverine band members and school officials gave him a graduation ceremony. Superintendent Lucas Francois presents him an honorary diploma. pic.twitter.com/0IGk07d2P0