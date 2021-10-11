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вторник, 12 октября 2021 03:14

33-летняя стала самой молодой бабушкой в Британии
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Дочь Мейзи Лароза Маэ
Фото: The Sun
Джемма Скиннер, чья 17-летняя дочь Мейзи родила маленькую девочку
У Скиннер родилась старшая дочь Мэйзи в 2004 году, когда ей было 16 лет
У Мейзи начались схватки в прошлую субботу
Джемма Скиннер, чья 17-летняя дочь Мейзи родила маленькую девочку

Мать троих детей стала самой молодой бабушкой Великобритании в возрасте 33 лет. На прошлой неделе ее 17-летняя дочь родила ребенка.

Джемма Скиннер, чья дочь Мейзи родила девочку, сказала, что медсестры в больнице приняли ее за тетю ребенка. Об этом пишет The Sun.

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Скиннер говорит, что прекрасно проводит время, гуляя с внучкой, и все думают, что она мать девочки. У нее три дочери. Младшей четыре года, и она стала тетей с рождением ребенка.

У Скиннер родилась старшая дочь Мэйзи в 2004 году, когда ей было 16 лет. У нее есть еще дочь Грейси, которой 10 лет, и Белла, которой четыре года.

Она обнаружила, что Мейзи забеременела в 17 лет. Сначала волновалась, вспоминая собственный опыт матери-подростка. Теперь говорит, что рада, что Мейзи с легкостью стала матерью. Вместе со своим парнем, 19-летним Джеком Вейром, Мейзи назвала новорожденную Ларозой Маэ.

В интервью Мэйзи призналась, что боялась сказать матери, что беременна, но та встретила новость с поддержкой.

"Она обняла меня и сказала, что все будет хорошо, и с тех пор поддерживала меня", - говорит Мейзи.

В Великобритании средний возраст бабушек и дедушек - 63 года. Средний возраст матери, впервые ставшей родительницей - 29 лет.

Писательница 40-летняя Ирэна Карпа порадовала поклонников пикантными фото. Звезда приняла участие в смелой фотосессии, в которой решила позировать топлес. Грудь прикрыла блестящими наклейками.

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