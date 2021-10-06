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среда, 06 октября 2021 23:32

Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
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Писательница 40-летняя Ирэна Карпа порадовала поклонников пикантными фото.

Звезда приняла участие в смелой фотосессии, в которой решила позировать топлес. Грудь она прикрыла блестящими наклейками. Также надела халат золотого цвета. Дополнила дерзкий образ ярким макияжем и красной помадой. Кадрами из фотосета поделилась в Instagram.

Автором фотографий является фотограф Алина Руда.

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Писательница Ирэна Карпа показала пикантные кадры с откровенной фотосессии
Фото: instagram.com/qarpa
Писательница Ирэна Карпа показала пикантные кадры с откровенной фотосессии
Писательница Ирэна Карпа показала пикантные кадры с откровенной фотосессии
Писательница Ирэна Карпа показала пикантные кадры с откровенной фотосессии
Писательница Ирэна Карпа показала пикантные кадры с откровенной фотосессии

Писательница и певица Ирэна Карпа представила клип на свою песню "Баби круті чуваки". В съемках взяли участие представительницы разных профессий - продавщица с мясного отдела, девушка-генетик, военные.

За один день клип набрал почти 10 тыс. просмотров. Поклонники творчества Карпы поблагодарили ее за реалистичность работы.

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