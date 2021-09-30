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четверг, 30 сентября 2021 23:46

"Бабы крутые чуваки": Карпа представила клип на зажигательную песню

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&quot;Бабы крутые чуваки&quot;: Карпа представила клип на зажигательную песню
Ирэна Карпа представила клип на зажигательную песню "Бабы крутые чуваки". Фото: instagram.com/qarpa

Вчера писательница и певица Ирэна Карпа представила клип на свою песню "Бабы крутые чуваки". В съемках взяли участие представительницы разных профессий - продавщица с мясного отдела, девушка-генетик, военные.

За один день клип набрал почти 10 тысяч просмотров. Поклонники творчества Карпы поблагодарили ее за реалистичность работы.

"Я узнала половину девушек в форме. Круто, невероятно, что все девушки настоящие. Честная песня и честный клип", "Наконец Карпа спела мой второй гимн! Упорно обожаю с невероятной силой!", "Гениальный и простой парадоксальный инсайт - бабы - крутые чуваки. Восхищаюсь Иреной и ее креативом", "Все женщины в видео прекрасны! Но за тетю Валю отдельный респект", - написали в комментариях под видео.

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Три года назад писатель и певица Ирэна Карпа третий раз вышла замуж. Ее мужем стал французский инженер Луи Требюше. По случаю годовщины свадьбы Карпа опубликовала в Instagram романтическое архивное фото и раскрыла секрет счастливой супружеской жизни.

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