"Не идти на компромиссы" - Карпа поделилась секретом счастливой семейной жизни

Три года назад писатель и певица Ирэна Карпа третий раз вышла замуж. Ее мужем стал французский инженер Луи Требюше.

По случаю годовщины свадьбы Карпа опубликовала в Instagram романтическое архивное фото и раскрыла секрет счастливой супружеской жизни.

Фото: instagram.com/qarpa

"Три года назад я сделала это в третий раз. До сих пор не жалею. Он сделал это впервые. Тоже не жалуется. Секрет счастливых отношений? Не принимать друг друга как должное, смотреть свежим взглядом. Не идти на компромиссы, наступающие на горло твоим жизненным ценностям, а находить общие интересы. Все. Будьте живы, влюблены и любимы", - написала Ирена.

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Писатель Ирэна Карпа поделилась в Instagram фотографией в купальнике. Кроме того, что продемонстрировала фанатам фигуру, еще и поделилась интерпретацией народного творчества о женских прелестях.