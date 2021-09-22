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среда, 22 сентября 2021 16:33

"Не идти на компромиссы" - Карпа поделилась секретом счастливой семейной жизни
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Три года назад писатель и певица Ирэна Карпа третий раз вышла замуж. Ее мужем стал французский инженер Луи Требюше.

По случаю годовщины свадьбы Карпа опубликовала в Instagram романтическое архивное фото и раскрыла секрет счастливой супружеской жизни.

Ирэна Карпа раскрыла секрет счастливого брака
Фото: instagram.com/qarpa
Ирэна Карпа раскрыла секрет счастливого брака
Ирэна Карпа раскрыла секрет счастливого брака
Ирэна Карпа раскрыла секрет счастливого брака
Ирэна Карпа раскрыла секрет счастливого брака

"Три года назад я сделала это в третий раз. До сих пор не жалею. Он сделал это впервые. Тоже не жалуется. Секрет счастливых отношений? Не принимать друг друга как должное, смотреть свежим взглядом. Не идти на компромиссы, наступающие на горло твоим жизненным ценностям, а находить общие интересы. Все. Будьте живы, влюблены и любимы", - написала Ирена.

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Писатель Ирэна Карпа поделилась в Instagram фотографией в купальнике. Кроме того, что продемонстрировала фанатам фигуру, еще и поделилась интерпретацией народного творчества о женских прелестях.

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