"Как село без церкви" - Ирэна Карпа в купальнике похвасталась ягодицами

Фото: Instagram.com/qarpa

Писательница Ирэна Карпа поделись со своими подписчиками Instagram фотографией в купальнике. Кроме того, что она продемонстрировала фанатам свою фигуру, еще и поделилась интерпретацией народного творчества о женских прелестях.

"У кого не сложилось с ямочками на щечках - в тех ямочки на больших ягодицах. И это прекрасно. Ибо, как говорит мудрый украинский народ, женщина без ягодиц - как село без церкви. У нас вообще эта часть тела наделена незаурядными свойствами", - написала Ирена.

Читатели продолжили шутить с Карпой в комментариях.

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Писательница Ирэна Карпа рассказала женщинам, как можно найти пару в Париже. Советами поделилась на своей странице в Instagram.