 
Ексклюзивы
1/5
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 612
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 126
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 189
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 621
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
Просмотров: 297
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Просмотров: 702
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 1143
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 729
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1197
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 639
Фото
Все фото
3
10
5
5
5
&quot;Как село без церкви&quot; - Ирэна Карпа в купальнике похвасталась ягодицами
"Как село без церкви" - Ирэна Карпа в купальнике похвасталась ягодицами
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Jerry Heil &quot;вышла замуж&quot; за себя и сыграла свадьбу
Jerry Heil "вышла замуж" за себя и сыграла свадьбу
Моника Белуччи и французская актриса соблазнительно позировали для глянца
Моника Белуччи и французская актриса соблазнительно позировали для глянца
Британская модель посветила соблазнительными прелестями на Ибице
Британская модель посветила соблазнительными прелестями на Ибице
Видео
Все видео
Бритни Спирс получила первый в жизни iPad: трогательное видео
Бритни Спирс получила первый в жизни iPad: трогательное видео
10 лет вместе: Дантес посвятил Дорофеевой клип, в котором показал кадры с первого свидания
10 лет вместе: Дантес посвятил Дорофеевой клип, в котором показал кадры с первого свидания
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Интервью
1/5
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 63
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 126
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 189
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 288
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 567
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 144
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
пятница, 13 августа 2021 23:46

"Как село без церкви" - Ирэна Карпа в купальнике похвасталась ягодицами
3

  Комментировать

Писательница Ирэна Карпа продемонстрировала фигуру в купальнике и подумала о женских прелестях
Фото: Instagram.com/qarpa
Писательница Ирэна Карпа продемонстрировала фигуру в купальнике и подумала о женских прелестях
Писательница Ирэна Карпа продемонстрировала фигуру в купальнике и подумала о женских прелестях

Писательница Ирэна Карпа поделись со своими подписчиками Instagram фотографией в купальнике. Кроме того, что она продемонстрировала фанатам свою фигуру, еще и поделилась интерпретацией народного творчества о женских прелестях.

"У кого не сложилось с ямочками на щечках - в тех ямочки на больших ягодицах. И это прекрасно. Ибо, как говорит мудрый украинский народ, женщина без ягодиц - как село без церкви. У нас вообще эта часть тела наделена незаурядными свойствами", - написала Ирена.

Читатели продолжили шутить с Карпой в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Могла бы стать олимпийской чемпионкой" - экс-жена Dzidzio

Писательница Ирэна Карпа рассказала женщинам, как можно найти пару в Париже. Советами поделилась на своей странице в Instagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Как село без церкви" - Ирэна Карпа в купальнике похвасталась ягодицами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
2
 1 Просмотров: 15606
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 7866
Черные археологи атаковали объекты &quot;Большого строительства&quot;
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
 Просмотров: 5094
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы Просмотров: 5004
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 Просмотров: 3969
Знаменитости
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 Просмотров: 3969
Jerry Heil "вышла замуж" за себя и сыграла свадьбу
Jerry Heil "вышла замуж" за себя и сыграла свадьбу
5
 Просмотров: 720
Моника Белуччи и французская актриса соблазнительно позировали для глянца
Моника Белуччи и французская актриса соблазнительно позировали для глянца
5
 Просмотров: 1107
"Могла бы стать олимпийской чемпионкой" - экс-жена Dzidzio
"Могла бы стать олимпийской чемпионкой" - экс-жена Dzidzio
 Просмотров: 567
Умерла Уна Стаббс, сыгравшая в сериале "Шерлок"
Умерла Уна Стаббс, сыгравшая в сериале "Шерлок" Просмотров: 477
Больше всего комментируют
8
Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику
6
Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ
5
Крым затопило
4
"Я против языкового закона" - Арестович начал защищать "русский язык"
3
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
Голосов: 43427
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть