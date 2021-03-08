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понедельник, 08 марта 2021 23:46

"Где познакомиться с мужчиной в Париже" - Ирэна Карпа поделилась лайфхаками

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&quot;Где познакомиться с мужчиной в Париже&quot; - Ирэна Карпа поделилась лайфхаками
Писательница Ирэна Карпа рассказала, где лучше начинать знакомства. ФОТО: Instagram.com

Писательница Ирэна Карпа рассказала женщинам, как можно найти пару в Париже. Советами поделилась на своей странице в Instagram.

На первое место Карпа поставила мобильное приложение для знакомств "Тиндер".

"Парижанки тоже им не брезгуют. Чем в лучшем районе ты находишься, тем, согласно геолокации, интереснее подтянется контингент. Одна знакомая, приехав в Париж на выходные отпраздновать 30-летие, так и осталась жить здесь. А ее "симпатичный чувак с Тиндера" для "поужинать и выпить" стал законным мужем ", - написала писательница.

Среди действенных мест для знакомств Карпа предлагает несколько баров в столице Франции.

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"Очень живые и шумные - все, что Avant comptoir на Сен-Жермене. Красивый и с супер коктейлями - Presciption там же. Старомодный и милый - Le Fumoir круг Лувра. Изысканный - Bar de Bristol. Под настроение!", - отметила женщина.

Беспроигрышным вариантом, по словам писательницы, есть вечеринки у друзей, а также во время выгула собаки в парке. Еще одной выгодной локацией для знакомств есть рынок.

"Нигде так просто не завязывается смол-ток в Париже, как в очереди за устрицами или свежей зеленью на утреннем рынке. Становитесь в очередь за симпатичным мужчиной и спрашивайте его, с чем он будет готовить свой шпинат или морского черта", - добавила писательница.

Писательница Ирэна Карпа ведет авторский онлайн-курс для женщин "Как выйти замуж и не жалеть". Она делится опытом, как строить и сохранять хорошие отношения, преодолевать рутину быта, понять свои стремления и избавиться от комплексов.

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