"Надо уметь уйти" - Ирэна Карпа будет учить, как выйти замуж

Писательница Ирэна Карпа начала авторский курс для женщин. ФОТО предоставлено Иреной Карпой

Писательница Ирэна Карпа начала авторский онлайн-курс для женщин "Как выйти замуж и не жалеть". Она делится опытом, как строить и сохранять хорошие отношения, преодолевать рутину быта, понять свои стремления и избавиться от комплексов.

"Я не гуру, не психолог, а просто писательница, которая годами изучает человеческие отношения и на практике применяет свои знания и опыт. Я знаю, что зима, Буковель, праздники и все лень. Но поверьте — на носу наиболее депрессивная часть года, а этот курс — ваша теплая ванна и чашка какао для души", - рассказала Карпа для Gazeta.ua.

На курсе писательница также поднимает тему, как прекратить токсичные отношения.

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"Важно уметь уйти от мужчины, который вас уничтожает. Женщина хиреет, когда ей постоянно говорят, что имеет коротки ноги или целлюлит на бедрах, что плохая хозяйка. Надо выйти из таких отношений. Только тогда появится шанс начать новую жизнь ", - советует Ирэна.

Живая онлайн-сессия длится 5 недель.

"Правильно строить отношения является одной из самых важных вещей в нашей жизни. Жаль, что этому не учат в школе. Без тригонометрии прожить можно, и большинство после школы ее и не вспоминает, а вот как знакомиться, выбирать пару и решать споры в семье — эти знания иногда появляются поздно ", - считает одна из участниц курса.

Писательница Ирэна Карпа в браке 3-й раз. Последний раз вышла замуж в 37 лет за французского инженера Луи Требюше. Секретами длительных удачных отношений поделилась в новой книге "Как выходить замуж столько раз, сколько захотите", вышедшей в прошлом году.