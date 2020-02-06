33 человека погибли во время схода снежной лавины

На востоке Турции в результате схода второй за сутки снежной лавины погибли 33 человека. Трагедия случилась в провинции Ван.
Погибли 11 сотрудников сил безопасности, в том числе 8 сотрудников жандармерии, получили ранения более 50 человек, сообщил губернатор Вана Мехмет Эмин Билмез, передает агентство Anadolu.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Поэтому назвать точное число погибших невозможно.
Группы спасателей, задействованных в районе Бахчесарай провинции Ван, в среду накрыла очередная снежная лавина.
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В результате первого схода лавины погибли пять человек, шесть были спасены, двое числятся пропавшими без вести.
Более четырех тысяч человек погибли в результате схода снежной лавины в Перу 10 января 1962. Стихия уничтожила девять городов и семь маленьких деревень.
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