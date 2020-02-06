33 человека погибли во время схода снежной лавины

На востоке Турции сошли две лавины. Фото: Ракурс

На востоке Турции в результате схода второй за сутки снежной лавины погибли 33 человека. Трагедия случилась в провинции Ван.

Погибли 11 сотрудников сил безопасности, в том числе 8 сотрудников жандармерии, получили ранения более 50 человек, сообщил губернатор Вана Мехмет Эмин Билмез, передает агентство Anadolu.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Поэтому назвать точное число погибших невозможно.

Группы спасателей, задействованных в районе Бахчесарай провинции Ван, в среду накрыла очередная снежная лавина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился

В результате первого схода лавины погибли пять человек, шесть были спасены, двое числятся пропавшими без вести.

Более четырех тысяч человек погибли в результате схода снежной лавины в Перу 10 января 1962. Стихия уничтожила девять городов и семь маленьких деревень.