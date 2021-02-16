12-летний школьник самостоятельно собрал ядерный реактор

Джексон Освальд собрал ядерный реактор. Фото: guinnessworldrecords

В штате Теннеси 12-летний школьник Джексон Освальд собственными силами собрал ядерный реактор и попал в Книгу рекордов Гиннеса-2021.

Об этом сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса.

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Освальд стал самым молодым человеком в мире, собравшим ядерный реактор.

По его словам, он работал над этим 2 года. Весь процесс проектирования и сборки школьник провел самостоятельно.

Он собрал прибор для получения управляемой термоядерной энергии - фузор Фансфорта - Хирша.

В штате Флорида в США на испытательном полигоне космического центра Кеннеди гиперкар SSC Tuatara разогнали до 455,28 км/ч.