12-летний школьник самостоятельно собрал ядерный реактор

В штате Теннеси 12-летний школьник Джексон Освальд собственными силами собрал ядерный реактор и попал в Книгу рекордов Гиннеса-2021.
Об этом сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса.
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Освальд стал самым молодым человеком в мире, собравшим ядерный реактор.
По его словам, он работал над этим 2 года. Весь процесс проектирования и сборки школьник провел самостоятельно.
Он собрал прибор для получения управляемой термоядерной энергии - фузор Фансфорта - Хирша.
В штате Флорида в США на испытательном полигоне космического центра Кеннеди гиперкар SSC Tuatara разогнали до 455,28 км/ч.
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