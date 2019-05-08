В весенних Горганах дожди и туманы - показали невероятные фото с горных вершин

Фото: Дана Слюзар

Восхождение на гору Хомяк, расположенной в юго-восточной части Горган - один из самых популярных однодневных маршрутов. Красивую вершину, имеющую форму правильной пирамиды, покрывают огромные зеленые глыбы. Можно спланировать путешествие на два дня и покорить еще одну соседнюю вершину - гору Синяк.

В горах весна начинается значительно позже календарной. Даже в мае, когда вокруг видны пространства зеленой травы, на северных склонах гор можно встретить участки снега, которые местами достигают метра и даже больше.

Летом сюда смело ходят семьями с маленькими детьми, а вот весной, когда еще и дождливая погода, восхождение даже на такую ​​легкую вершину по скользким мокрым камням может быть опасным.

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В дождь горы приобретают особую атмосферу. Здесь обильный ливень за минуту может измениться на солнечную погоду и подарить незабываемые пейзажи. Здесь можно наблюдать, как ветер перегоняет облако с одной позвоночника на другой или как неспешно между деревьев ползет густой туман.

Когда среди облаков появляются "окна", с Хомяка виднеются панорамы еще заснеженных Говерлы, Петроса и Драгобрата с его Близницами.

У подножия горы в долине Хомяков разбросаны хижины, где летом живут пастухи, а туристы останавливаются в случае непогоды.

Актовский каньон называют "Долиной дьявола" или мини-версией Большого каньона Колорадо. Находится на реке Мертвовода, вблизи села Актового Вознесенского района Николаевской области.