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понедельник, 06 мая 2019 03:29

Показали самый живописный каньон Украины
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Актовский каньон называют "Долиной дьявола" или Мини-версией Большого каньона Колорадо.
Фото: Анна-Лилия КОКОРА
Актовский каньон называют "Долиной дьявола" или Мини-версией Большого каньона Колорадо.
Актовский каньон называют "Долиной дьявола" или Мини-версией Большого каньона Колорадо.
Находится на реке Мертвовода, вблизи села Актового Вознесенского района Николаевской области.
Находится на реке Мертвовода, вблизи села Актового Вознесенского района Николаевской области.

Актовский каньон называют "Долиной дьявола" или Мини-версией Большого каньона Колорадо. Находится на реке Мертвовода, вблизи села Актового Вознесенского района Николаевской области.

Состоит из выветренных гранитов, перерезанных Мертвоводой. Глубиной более 50 метров. Площадь каньйону- 250 гектаров. Входит в заповедник "Гранитно-степное Побужье". Каньон не популярен среди туристов, из-за плохо развитой инфраструктурой.

Еще сто лет назад река Метрвовода была судоходной. В период Советского Союза через создание колхозов и строительство дамб уровень воды в реке упал.

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Территория Актовского каньона была заселена древними племенами. На скалах проводили ритуалы, в частности поклонялись богу молнии и грома Перуну.

В долине захоранивали скифских царей. По легенде, правителей отправляли в последний путь по течению Мертвовода.

Каньон считается единственным в Европе, по геолого-ландшафтными показателям в точности повторяет знаменитые каньоны Северной Америки.

Ранее показали забавные фото животных из Киевского зоопарка.

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