Показали самый живописный каньон Украины

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

Актовский каньон называют "Долиной дьявола" или Мини-версией Большого каньона Колорадо. Находится на реке Мертвовода, вблизи села Актового Вознесенского района Николаевской области.

Состоит из выветренных гранитов, перерезанных Мертвоводой. Глубиной более 50 метров. Площадь каньйону- 250 гектаров. Входит в заповедник "Гранитно-степное Побужье". Каньон не популярен среди туристов, из-за плохо развитой инфраструктурой.

Еще сто лет назад река Метрвовода была судоходной. В период Советского Союза через создание колхозов и строительство дамб уровень воды в реке упал.

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Территория Актовского каньона была заселена древними племенами. На скалах проводили ритуалы, в частности поклонялись богу молнии и грома Перуну.

В долине захоранивали скифских царей. По легенде, правителей отправляли в последний путь по течению Мертвовода.

Каньон считается единственным в Европе, по геолого-ландшафтными показателям в точности повторяет знаменитые каньоны Северной Америки.

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