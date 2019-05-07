Некалендарная зима: карпатские перевалы засыпает снегом

7 мая Буковецкий перевал в Верховинском районе Ивано-Франковской области засыпало снегом. Об этом сообщил председатель Верховинского райсовета Иван Шкиндюк.

"В горах интересно и весело, кто не живет в горах, не поймет", - написал чиновник.

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Прикарпатец Юрий Соломченко выложил в сеть заснеженные фото села Кривополье Верховинского района. Также фотографии заснеженных пейзажей выложили из Ворохты.

Фото: Юра Соломченко/Fb

В Украину идет циклон Xerxes. В Винницкой области уже начался сильный дождь. На Западе возможен мокрый снег.