Сильные дожди и мокрый снег: в какие регионы уже принес ненастье циклон Xerxes

В Украину приближается циклон Xerxes. В Винницкой области уже начался сильный дождь.

Вторник, 6 мая, будет особенно мощным и синоптически некомфортным на Западе Украины, сообщила Facebook синоптик Наталья Диденко.

"На Западе Украины - сильные дожди, возможен мокрый снег кое-где и холодяка. На остальной территории, хотя и немного теплее, но с дождями", - написала синоптик.

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По ее словам, на востоке страны будет сухо и тепло, до +25 градусов.

Также Диденко напомнила киевлянам, что 6 мая в столице ожидается дождь, местами с грозами. Температура воздуха до +18, однако в среду уже похолодает.

Июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине. А температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.