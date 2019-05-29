Туры по заброшенным местам Европы

Классический тур в Европу — это отличный способ развеяться и увидеть что-то новое, посетить известные достопримечательности, сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни или Берлинской стены. Если все это начало утомлять, можно придумать что-то более экзотическое. К примеру, экскурсия в несколько заброшенных мест, которых полно в Европе. Среди них попадаются более достойные и изысканные варианты, чем Припять.

Психиатрическая лечебница в Норвегии

В 30 минутах езды от Осло расположен городок Лиер. Ничем особенным он не отличается, разве только жутковатой заброшенной психиатрической клиникой, которая по неизвестным причинам была покинута в 1986 году. При этом в палатах и других помещениях осталось медоборудование, личные вещи персонала и пациентов, халаты, постель, журналы и книги. Интересно, что еще несколько корпусов больницы Lier Psykiatriske Sykehus работают по сей день.

Если все начало утомлять, можно организовать экскурсию в нескольких заброшенных мест, которых полно в Европе

Судя по рассекреченным документам, больные с самыми сложными формами заболеваний направлялись именно в закрытые сегодня корпуса. Есть подозрения, что лечение было очень неоднозначным, вполне возможно, что над больными ставили какие-то эксперименты, но реальных подтверждений этому нет. Как нет и ответа, почему корпуса поспешно бросили.

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен

Одним из самых красивых заброшенных объектов Европы считается городской госпиталь, расположенный в 45 км от столицы Германии. Он состоит из более чем 60 зданий, поэтому считается отдельным городком. Белиц-Хайльштеттен строился в несколько заходов, начиная с конца 80-х годов XIX века, а окончательно вступил в эксплуатацию только к 1930 году. Теоретически комплекс принадлежал Институту страхования и использовался для лечения и профилактики туберкулеза.

Если все начало утомлять, можно организовать экскурсию в нескольких заброшенных мест, которых полно в Европе

Во время Первой мировой войны комплекс переформатировали в военный госпиталь, в котором лечился после ранения молодой пехотинец и начинающий художник Адольф Гитлер. За период Второй мировой комплекс сильно пострадал, а после войны он перешел под полный контроль СССР и использовался уже не в качестве госпиталя, а резиденции и военной базы, хотя частично выполнял и функции больницы. После 1991 года комплекс опустел практически полностью.

Среди заброшенных объектов Европы выделяются, конечно, не только эти. Есть и целый гигантский комплекс, принадлежащий когда-то штабу компартии Болгарии, который выглядит как огромная летающая тарелка и пустует со времен развала СССР, а также много замков и других экзотических мест по тем или иным причинам покинутых людьми.