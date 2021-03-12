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пятница, 12 марта 2021 16:36

"Поймали в грязи и поцеловала". Ведущая голыми руками ловила сома в Индонезии
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Манько поймала сома голыми руками
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Манько поймала сома голыми руками
Манько поймала сома голыми руками
Манько поймала сома голыми руками
Манько поймала сома голыми руками

Ведущая Ольга Манько во время съемок реалити на острове Суматра, расположенном в Индонезии, поймала сома голыми руками в грязи. Сначала она устроилась на работу, где надо было вылавливать из реки червей.

"Заплатили мне очень мало. Ждала немного больше сумму. В таких ситуациях, когда что-то не по плану, во мне включается азарт. Я увидела, что рядом, в яме с грязью, соревнуются ребята, а вокруг болеют люди. Они голыми руками ловят сомов. Кто 1-й выловит, тот победил, и может забрать денежный приз. Подумала - а почему бы и нет. Сделала ставку в общий банк, как положено, и "пошла в бой". Когда начались соревнования, была шокирована, как это сложно. Во-первых, рыба очень скользкая, и ее невозможно схватить. Во-вторых, в сома колючие усы. Если за них взяться, то можно поранить руку. И, в-третьих, очень неприятные ощущения: грязь хлюпает везде, мгновенно становишься грязный, еще и рыба об ноги бьется", - рассказала ведущая реалити "У кого больше" на "Новом канале".

Манько удалось поймать сома.

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"Вымывала ту грязь еще 2 или 3 дня. Она была на одежде, рюкзаке, в волосах. Даже на камеру попала. Зато я достигла своего, хоть и не с первого раза. Самостоятельно голыми руками поймала огромного сома. А потом еще и поцеловала его", - добавила она.

Ведущая и тревел-блогер Ольга Манько на индонезийском острове Суматра работала в приюте для крокодилов. Такую работу ей подобрал соведущий Максим Узол.

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