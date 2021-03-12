"Поймали в грязи и поцеловала". Ведущая голыми руками ловила сома в Индонезии

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Ведущая Ольга Манько во время съемок реалити на острове Суматра, расположенном в Индонезии, поймала сома голыми руками в грязи. Сначала она устроилась на работу, где надо было вылавливать из реки червей.

"Заплатили мне очень мало. Ждала немного больше сумму. В таких ситуациях, когда что-то не по плану, во мне включается азарт. Я увидела, что рядом, в яме с грязью, соревнуются ребята, а вокруг болеют люди. Они голыми руками ловят сомов. Кто 1-й выловит, тот победил, и может забрать денежный приз. Подумала - а почему бы и нет. Сделала ставку в общий банк, как положено, и "пошла в бой". Когда начались соревнования, была шокирована, как это сложно. Во-первых, рыба очень скользкая, и ее невозможно схватить. Во-вторых, в сома колючие усы. Если за них взяться, то можно поранить руку. И, в-третьих, очень неприятные ощущения: грязь хлюпает везде, мгновенно становишься грязный, еще и рыба об ноги бьется", - рассказала ведущая реалити "У кого больше" на "Новом канале".

Манько удалось поймать сома.

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"Вымывала ту грязь еще 2 или 3 дня. Она была на одежде, рюкзаке, в волосах. Даже на камеру попала. Зато я достигла своего, хоть и не с первого раза. Самостоятельно голыми руками поймала огромного сома. А потом еще и поцеловала его", - добавила она.

Ведущая и тревел-блогер Ольга Манько на индонезийском острове Суматра работала в приюте для крокодилов. Такую работу ей подобрал соведущий Максим Узол.