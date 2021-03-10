"Показывал следы от укусов крокодилов". Блогер работала в приюте для рептилий

Ведущая и тревел-блогер Ольга Манько на индонезийском острове Суматра работала в приюте для крокодилов. Такую работу ей подобрал соведущий Максим Узол.

"Только зашла на территорию приюта для рептилий, поняла, что без стресса не обойдется. На каждом шагу - крокодилы. За решетками, конечно, но их было множество. больше всего поразил гигант, который едва поместился в клетке. Ему 46 лет", - вспомнила ведущая реалити "У кого больше" на "Новом канале".

В обязанности Манько входило чистить клетки крокодилов.

"Клетки - невысокие, а рептилии - огромные. Крокодилы очень непредсказуемые животные. Они вроде лежат себе камнем, а потом резко в один момент подпрыгивают. Ты никак не можешь предсказать их действия. Я думала, что они, как минимум, вырвут метлу из моих рук и сломают. Максимум - поймают меня или моего работодателя. Он, кстати, очень отважный мужчина. Показывал мне следы от укусов крокодилов на ногах. И продолжает работать в этом месте. Видела, как он трогает их палками, чтобы те подвинулись или повернулись, закрывает палками им пасть или залезает почти внутрь клеток", - рассказывала она.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Затем ведущей пришлось покормить животных.

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"На территории есть еще загражденное озеро, где тоже живет часть рептилий. Это более дикие крокодилы. Едят живых уток. Просто берешь утку за крылья и закидываешь в центр озера. Пока она убегает, крокодил тихонько подплывает и проглатывает", - добавила Манько.

Ведущий Максим Узол во время путешествия на индонезийский остров Суматра охотился на ящериц. Его соведущая Ольга Манько во время съемок проекта "У кого больше" нашла мужчине работу, которая является обычным ремеслом на острове.