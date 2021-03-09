"Можно заработать от 89 до 267 грн за добычу". Ведущий ловил ящериц на индонезийском острове

Ведущий Максим Узол во время путешествия на индонезийский остров Суматра охотился на ящериц. Его соведущая Ольга Манько во время съемок проекта "У кого больше" нашла мужчине работу, которая является обычным ремеслом на острове.

"1-я мысль в моей голове была даже положительная: "В детстве я их ловил, поэтому есть надежда, что на этой работе все удастся". Но рано радовался, потому что ящерицы здесь не такие, как мы привыкли видеть, и способ охоты - особый. Ловят рептилий "на петлю". в землю втыкаются 2 палки, а между ними натягивают веревку так, чтобы если в нее попадет ящерица, то ее зафиксировало бы петлей. Привлекают ящериц петушиными головами. за 1 добычу можно заработать от 50 до 150 тысяч рупий (примерно 89-267 грн)", - рассказал ведущий шоу, которое показывает "Новый канал".

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Узол вместе с командой в реке установили ловушки, после чего пошли на рыбалку. Позже он услышал крики о помощи от других членов команды.

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"Оказалось, что они нашли в той реке настоящего питона. Приглушили электроудочками, а доставать его доверили мне. Подумал, что это какая-то шутка. А потом понял, что они абсолютно серьезно. Еще о заработке вспомнили для манипуляции. Пытался вытащить питона из воды палкой, но все попытки были тщетны. Ничего не оставалось, как доставать его голыми руками. Было очень страшно. Особенно когда он открыл свою пасть, начал издавать какие-то звуки и выкручиваться из рук. Пришлось применить большую силу", - вспомнил мужчина.

Ведущий Максим Узол во время съемок в Занзибаре решил не тратить заработанные деньги, а поймать ужин. Узол готовил себе рыбу на пляже.