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пятница, 19 февраля 2021 11:03

"Лег спать голодным". Ведущий тревела отдал ужин африканским детям
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Максим Узол отдал свой ужин африканским детям
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Максим Узол отдал свой ужин африканским детям
Максим Узол отдал свой ужин африканским детям
Максим Узол отдал свой ужин африканским детям
Максим Узол отдал свой ужин африканским детям

Ведущий Максим Узол во время съемок в Занзибаре решил не тратить заработанные деньги, а поймать ужин.

"Сначала хотел поработать с рыбаками и заработать денег, но потом понял, что зарплаты мне здесь не видать, то хоть на ужин что-то раздобыть надо. На пляже я познакомился с местным, который как раз отправлялся на морскую охоту и взял меня с собой. Сначала я сомневался в своих силах, ведь не мог надолго нырнуть или прицелиться, чтобы попасть в рыбу. Но потом собрался с силами и поймал большую яркую рыбу", - рассказал ведущий проекта "У кого больше", которое показывает "Новий канал".

Узол готовил себе рыбу на пляже.

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"Словно первобытный человек, сделал костер, почистил рыбу прямо в океан, нашел палку, которая служила шампуром для нее и стал готовить. На запах сбежалась куча детей. Не передать, с какой надеждой и желанием они смотрели на мою еду. Я сразу понял, что придется поделиться. Но произошло немного не так. Как только рыба приготовилась, дети начали умолять меня хоть кусочек. Они протягивали свои маленькие ручки и облизывались, глядя на мой ужин. Был вынужден отдать им все, что у меня было, и лечь спать голодным", - добавил ведущий.

Ведущий Максим Узол с тревел-проекта "У кого больше" рассказал интересные факты о племени масаи в Занзибаре. Он устроился работать охранником в один из местных отелей.

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