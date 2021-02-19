"Лег спать голодным". Ведущий тревела отдал ужин африканским детям

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Ведущий Максим Узол во время съемок в Занзибаре решил не тратить заработанные деньги, а поймать ужин.

"Сначала хотел поработать с рыбаками и заработать денег, но потом понял, что зарплаты мне здесь не видать, то хоть на ужин что-то раздобыть надо. На пляже я познакомился с местным, который как раз отправлялся на морскую охоту и взял меня с собой. Сначала я сомневался в своих силах, ведь не мог надолго нырнуть или прицелиться, чтобы попасть в рыбу. Но потом собрался с силами и поймал большую яркую рыбу", - рассказал ведущий проекта "У кого больше", которое показывает "Новий канал".

Узол готовил себе рыбу на пляже.

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"Словно первобытный человек, сделал костер, почистил рыбу прямо в океан, нашел палку, которая служила шампуром для нее и стал готовить. На запах сбежалась куча детей. Не передать, с какой надеждой и желанием они смотрели на мою еду. Я сразу понял, что придется поделиться. Но произошло немного не так. Как только рыба приготовилась, дети начали умолять меня хоть кусочек. Они протягивали свои маленькие ручки и облизывались, глядя на мой ужин. Был вынужден отдать им все, что у меня было, и лечь спать голодным", - добавил ведущий.

Ведущий Максим Узол с тревел-проекта "У кого больше" рассказал интересные факты о племени масаи в Занзибаре. Он устроился работать охранником в один из местных отелей.